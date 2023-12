Salute allora! Come Racing ha raggiunto la doccia di champagne

È una tradizione del motorsport che si estende ben oltre i confini della classe regina: il vincitore si concede (e di solito anche le persone sul podio e sotto di esso) una bella doccia di spumante. Ma perché? Cosa ci fa il nobile succo sul podio di una gara automobilistica e perché se ne spruzza più che se ne beve?

La nostra ricerca di indizi ci riporta all'età della pietra delle automobili, quando i piloti gentiluomini combattevano duelli all'ultimo sangue con le loro scatole volanti. Può sembrare un pathos di cattivo gusto, ma il fatto è che le auto dopo l'inizio del secolo non erano particolarmente stabili e la sicurezza era praticamente inesistente: se si usciva di pista, bisognava aspettarsi il peggio.

A quel tempo, le corse erano accessibili solo a chi aveva molti soldi o il privilegio di essere impiegato in una fabbrica. Naturalmente, i piloti, spesso di sangue blu, amavano concedersi un drink dopo la loro prova di coraggio. Ma questo non veniva celebrato come oggi.

Già allora i piloti sorseggiavano un bicchiere di Moët & Chandon, della casa fondata da Claude Moët nel 1743. Chandon fu aggiunto quando il discendente di Claude, Jean-Remy Moët, cedette metà dell'azienda al genero Pierre-Gabriel Chandon de Briailles. Moët & Chandon divenne fornitore della corte francese, vendendo 2,5 milioni di bottiglie all'anno già nel 1880 (oggi sono 61 milioni all'anno).

Secondo le informazioni fornite da Moët & Chandon, gli organizzatori della Vanderbilt Cup del 1936 a Long Island (New York) volevano regalare al vincitore non solo un trofeo di dimensioni eccessive, ma anche una bottiglia di champagne molto grassa. Così i newyorkesi decisero per un Salmanazar di Moët & Chandon, una bottiglia da nove litri, che equivale a una dozzina di bottiglie di champagne normali.



Tazio Nuvolari, tra tutti, è stato ancora una volta il più grande alla fine. Il diavolo volante mantovano che alza una bottiglia di Moët & Chandon dopo la gara è considerato la prima immagine di un vincitore di un Gran Premio con una bottiglia di champagne.



Gli americani sono anche in parte responsabili di come è nato lo spruzzo di champagne. Ecco come nacque: nel 1966, i milioni spesi dalla Ford per la 24 Ore di Le Mans diedero finalmente i loro frutti: una doppietta di tre vittorie per le GT40 Mark II di Bruce McLaren/Chris Amon, Ken Miles/Denny Hulme e Ronnie Bucknum/Dick Hutcherson.



Un'ora prima della bandiera a scacchi, Henry Ford II chiese al francese Fred Chandon di fornire dello champagne per la cerimonia della vittoria. Chandon aveva familiarità con tali richieste; dopo tutto, la sua azienda era stata il fornitore ufficiale del Gran Premio di Francia a Reims, dove Juan Manuel Fangio era stato presentato con lo champagne per la prima volta come primo vincitore della nuova Formula 1 nel 1950.



Chandon promise a Ford che avrebbe organizzato una bottiglia. "Bottiglia un corno!", brontolò il capo della casa automobilistica. "Dovrete portare una Jeroboam!". In altre parole, una bottiglia da tre litri. Chandon organizzò alcune bottiglie, ma ciò che accadde dopo non era previsto.



Sul podio salirono anche i due piloti Porsche Jo Siffert e Colin Davis. I due avevano vinto la classe da due litri con la loro Porsche 906 e la cosiddetta classifica index, per le prestazioni eccezionali in termini di combinazione di cilindrata, potenza ed efficienza.



Mentre venivano suonati gli inni dei vincitori, la bottiglia di Siffert ne aveva abbastanza di stare in piedi con questo caldo, soprattutto senza le dovute attenzioni. Ha fatto saltare il tappo con un botto clamoroso e ha provocato una notevole doccia per gli astanti.



Jo Siffert pensò che fosse esilarante e afferrò rapidamente la bottiglia ancora schiumosa prima di bere un sorso da un bicchiere come gli altri piloti.



Un anno dopo, nel 1967, il vittorioso americano Dan Gurney fece tesoro di quanto aveva visto l'anno precedente. Non aspettò nemmeno che la bottiglia iniziasse a spruzzare da sola, ma la agitò lui stesso, diventando così il modello per tutti i piloti che spruzzano champagne, mentre il suo compagno A.J. Foyt non volle essere lasciato indietro. La prima vittima dei due americani fu Jo Siffert, che aveva vinto ancora una volta la classifica degli indici (questa volta insieme a Hans Herrmann). Il pilota svizzero si è rifatto sotto, creando un meraviglioso caos.



Moët & Chandon è diventato lo champagne ufficiale della Formula 1 nel 1966 e lo è rimasto fino alla fine del 2000, quando la dirigenza della F1 è andata a braccetto con il marchio Mumm, che è durato fino alla fine del 2015. Il 2016/2017 ha visto sul podio lo spumante di Chandon (cioè non il vero champagne, perché il vino non proviene dalla regione della Champagne), e a metà 2017 è stato trovato un nuovo partner per lo champagne con il marchio di lusso Carbon. Oggi lo spumante italiano è il partner ufficiale della Formula 1 e la Ferrari Trento si è assicurata un contratto fino alla fine del 2025.



Ma lo spumante non viene sorseggiato ovunque dopo la gara.



Il latte del vincitore è una tradizione della Indy 500. L'uomo che ha dato il via a questa tradizione è stato Louis Meyer dopo la sua vittoria nel 1933, che chiese un bicchiere di latticello perché sua madre glielo aveva consigliato nei giorni caldi. Nel 1936 vinse nuovamente la 500, questa volta bevendo da una bottiglia di latte.



Anni dopo, un membro del consiglio di amministrazione dell'Associazione dell'industria lattiero-casearia statunitense si imbatté in una foto di Meyer e pensò che fosse una pubblicità perfetta. A partire dal 1956, l'associazione divenne sponsor ufficiale della Indy 500. E così l'attuale vincitore della Indy 500 beve ancora latte.