Então, saúde! Como é que a Racing chegou à festa do champanhe

É uma tradição dos desportos motorizados que se estende muito para além das fronteiras da categoria rainha: o vencedor oferece a si próprio (e normalmente às pessoas no pódio e abaixo dele) um bom banho de vinho espumante. Mas porquê? O que faz o nobre sumo no pódio de uma corrida de automóveis e porque é que é mais borrifado do que bebido?

A nossa busca de pistas leva-nos de volta à Idade da Pedra dos automóveis, quando os cavalheiros condutores travavam duelos até à morte com as suas caixas voadoras. Isto pode soar a pathos piroso, mas o facto é que os carros depois da viragem do século não eram particularmente estáveis e a segurança era praticamente inexistente - se saíssemos da pista, tínhamos de esperar o pior.

Nessa altura, as corridas só eram acessíveis a quem tinha muito dinheiro ou o privilégio de ser empregado de uma fábrica. É claro que os pilotos, muitas vezes de sangue azul, gostavam de se regalar com uma bebida depois da sua prova de coragem. Mas isso não era celebrado da mesma forma que hoje.

Já nessa altura, os pilotos bebiam um copo de Moët & Chandon, de uma casa fundada por Claude Moët em 1743. A Chandon foi acrescentada quando o descendente de Claude, Jean-Remy Moët, entregou metade da empresa ao seu genro Pierre-Gabriel Chandon de Briailles. A Moët & Chandon tornou-se fornecedora da corte francesa, vendendo 2,5 milhões de garrafas por ano já em 1880 (atualmente são 61 milhões por ano).

De acordo com informações da Moët & Chandon, os organizadores da Taça Vanderbilt de 1936, em Long Island (Nova Iorque), não só queriam presentear o vencedor com um troféu de grandes dimensões, mas também com uma garrafa de champanhe bem gorda. Assim, os nova-iorquinos decidiram-se por um Salmanazar da Moët & Chandon, uma garrafa de nove litros, o que equivale a uma dúzia de garrafas normais de champanhe.



Tazio Nuvolari, entre todos, foi mais uma vez o maior no final. O diabo voador de Mântua a levantar uma garrafa de Moët & Chandon depois da corrida é considerada a primeira fotografia de um vencedor de um Grande Prémio com uma garrafa de champanhe.



Os americanos também foram parcialmente culpados pela forma como surgiu o salpico de champanhe. E foi assim que aconteceu: em 1966, os milhões que a Ford gastou nas 24 Horas de Le Mans finalmente valeram a pena - uma vitória de um trio para o GT40 Mark II de Bruce McLaren/Chris Amon, Ken Miles/Denny Hulme e Ronnie Bucknum/Dick Hutcherson.



Uma hora antes de a bandeira axadrezada cair, Henry Ford II pediu ao francês Fred Chandon para fornecer champanhe para a cerimónia de vitória. Chandon estava familiarizado com este tipo de pedidos; afinal, a sua empresa foi o fornecedor oficial do Grande Prémio de França em Reims, onde Juan Manuel Fangio foi presenteado com champanhe pela primeira vez como o primeiro vencedor da nova Fórmula 1 em 1950.



Assim, Chandon prometeu a Ford que organizaria uma garrafa. "Garrafa o tanas!", resmungou o patrão da empresa automóvel. "Vais ter de trazer um Jeroboão!" Por outras palavras, uma garrafa de três litros. Chandon organizou algumas garrafas, mas o que aconteceu a seguir não estava planeado.



Os dois pilotos da Porsche, Jo Siffert e Colin Davis, também subiram ao pódio nessa altura. Os dois tinham vencido a classe de dois litros com o seu Porsche 906 e a chamada classificação de índice, pelo desempenho excecional em termos de uma combinação de capacidade do motor, potência e eficiência.



Enquanto os hinos dos vencedores eram tocados, a garrafa de Siffert estava farta de estar parada naquele calor, especialmente sem a devida atenção. Abriu a rolha com um estrondo retumbante e criou uma chuva considerável para os espectadores.



Jo Siffert achou hilariante e agarrou rapidamente na garrafa ainda a espumar antes de beber um gole de um copo como os outros pilotos.



Um ano mais tarde, em 1967, o vitorioso americano Dan Gurney pegou no que tinha visto no ano anterior. Nem sequer esperou que a garrafa começasse a borrifar-se, mas abanou-a ele próprio e tornou-se assim o modelo para todos os pilotos de corrida que borrifam champanhe, com o seu companheiro A.J. Foyt a não querer ficar para trás. A primeira vítima dos dois americanos foi Jo Siffert, que mais uma vez tinha ganho a classificação do índice (desta vez ao lado de Hans Herrmann). O piloto suíço voltou com força, criando um caos maravilhoso.



A Moët & Chandon tornou-se o champanhe oficial da Fórmula 1 em 1966 e assim permaneceu até ao final de 2000, altura em que a direção da F1 se juntou à marca Mumm, o que durou até ao final de 2015. 2016/2017 viu o vinho espumante da Chandon no pódio (ou seja, não era um verdadeiro champanhe, porque o vinho não provinha da região de Champagne), e em meados de 2017 foi encontrado um novo parceiro de champanhe com a marca de luxo Carbon. Atualmente, o vinho espumante de Itália é o parceiro oficial da Fórmula 1 e a Ferrari Trento assegurou um contrato até ao final de 2025.



Mas o vinho espumante não é bebido depois da corrida em todo o lado.



O leite do vencedor é uma tradição na Indy 500 - e o homem que iniciou esta tradição foi Louis Meyer, após a sua vitória em 1933, que pediu um copo de leitelho porque a sua mãe lho tinha recomendado nos dias quentes. Em 1936, voltou a ganhar as 500 milhas, desta vez bebendo de uma garrafa de leite.



Anos mais tarde, um membro da direção da Associação da Indústria de Lacticínios dos EUA deparou-se com uma fotografia de Meyer e achou que era um anúncio perfeito. A partir de 1956, a associação tornou-se o patrocinador oficial da Indy 500. E assim, o atual vencedor da Indy 500 continua a beber leite.