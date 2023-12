Fred Vasseur (Ferrari): Dura lección de Red Bull Racing

Hace poco menos de un año, Frédéric Vasseur tomó el relevo de Mattia Binotto como director del equipo Ferrari. En la tradicional recepción navideña de Ferrari, el francés Fred, de 55 años, hizo su balance provisional: "Al principio, una oleada de información se abatió sobre mí. Tenía mucho que aprender. Sólo tuve unas semanas, luego se presentó el nuevo coche y ¡me fui a Bahrein! Un año después, me siento mucho más a gusto. Lo entiendo todo mejor y hemos hecho un trabajo decente, sobre todo en la segunda parte de la temporada".

"Pero sigo en guardia. Esto es la Fórmula 1, siempre que en la categoría reina tienes la impresión de que las cosas han cambiado para mejor, corres el riesgo de que te den un golpe en la cabeza. Hemos mejorado a lo largo de la temporada 2023, pero incluso yo me doy cuenta: no es suficiente, tiene que haber más."

Por ello, Ferrari se aleja del concepto de vehículo anterior y Fred Vasseur opina: "Tenemos que ser más agresivos. Tenemos que asumir más riesgos. No debemos tener miedo de arriesgar nada". Red Bull Racing trabaja constantemente al límite, es la norma para ellos, y nosotros también tenemos que llegar ahí. Tenemos que ir más al límite en todos los aspectos".

Por supuesto, John Elkann, Consejero Delegado de Ferrari, y Benedetto Vigna, Presidente de Ferrari, no se alegraron de que la escudería más famosa del mundo perdiera su objetivo de la temporada: luchar por el título mundial en igualdad de condiciones con Red Bull Racing. Pero Fred Vasseur afirma: "No necesito que el Sr. Elkann o el Sr. Vigna me lo hagan ver. Aquí nadie está contento de que hayamos terminado terceros. Para cambiar eso, tenemos que mejorar en todos los aspectos".



¿Qué espera Fred Vasseur de la temporada 2024? El francés prosigue: "Dada la reglamentación estable, la parrilla debería estar más junta. Creo que será difícil para Red Bull Racing hacer otra temporada como la de 2023. Si nos fijamos en cómo fueron las últimas carreras de la temporada, Red Bull Racing difícilmente habría ganado 21 de las 22 carreras del campeonato del mundo con este equilibrio de fuerzas. Tuvieron que estirarse un poco a final de año".



"Creemos que hemos entendido lo que tenemos que cambiar para 2024. Pero no sabremos si estos cambios funcionarán hasta la próxima primavera".



Según Vasseur, la atención se centra en un concepto de vehículo diferente, con más margen de maniobra, mayor estabilidad, menos errores de los pilotos y en el puesto de mando.



Ferrari lleva sin título mundial de pilotos desde 2007 y Kimi Räikkönen; el último trofeo de constructores lo ganó en 2008.