Fred Vasseur (Ferrari) : dure leçon pour Red Bull Racing

Il y a tout juste un an, Frédéric Vasseur prenait le relais de Mattia Binotto à la tête de l'équipe Ferrari. Le bilan intermédiaire que Fred, le Français de 55 ans, a dressé dans le cadre de la traditionnelle réception de Noël de Ferrari : "Au début, une véritable vague d'informations s'est abattue sur moi. J'avais tellement de choses à apprendre. Je n'ai eu que quelques semaines, puis la nouvelle voiture a été présentée et je suis parti à Bahreïn ! Un an plus tard, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je comprends mieux tous les tenants et les aboutissants, et nous avons fait un travail décent, surtout dans la deuxième partie de la saison".

"Mais je reste sur mes gardes. C'est la Formule 1. Chaque fois que tu as l'impression que les choses ont changé pour le mieux dans la catégorie reine, tu cours le risque de te faire taper sur les doigts. Nous nous sommes améliorés au cours de la saison 2023, mais moi aussi je suis conscient - ce n'est pas encore suffisant, il faut faire plus".

C'est pourquoi Ferrari s'éloigne du concept de voiture actuel et, de manière générale, Fred Vasseur estime que "nous devons être plus agressifs. Nous devons prendre plus de risques. Nous ne devons pas avoir peur de mettre quelque chose en danger. Red Bull Racing travaille constamment à la limite, c'est la norme pour eux, et nous devons aussi en arriver là. Nous devons repousser les limites à tous les niveaux".

Bien sûr, le président du conseil d'administration de Ferrari, John Elkann, et le président de Ferrari, Benedetto Vigna, n'ont pas apprécié que l'écurie la plus célèbre du monde ait manqué son objectif de la saison - se battre à armes égales avec Red Bul Racing pour le titre mondial. Mais Fred Vasseur déclare : "Je n'ai pas besoin de M. Elkann ou de M. Vigna pour m'en rendre compte. Personne chez nous n'est heureux d'avoir terminé troisième. Pour changer cela, nous devons nous améliorer à tous les niveaux".



Qu'attend Fred Vasseur de la saison 2024 ? Le Français poursuit : "Dans le contexte d'un règlement stable, le peloton devrait se rapprocher. Je pense qu'il sera difficile pour Red Bull Racing de présenter à nouveau une saison comme celle de 2023. Si nous regardons comment se sont déroulées les dernières courses de la saison, Red Bull Racing aurait difficilement pu remporter 21 des 22 manches du championnat du monde avec un tel rapport de force. Ils ont dû s'étirer un peu en fin d'année".



"Nous pensons avoir compris ce que nous devons changer pour 2024. Mais nous ne saurons qu'au printemps prochain si ces changements auront un impact".



Les points forts selon Vasseur : un autre concept de voiture avec une plus grande marge de développement, une plus grande stabilité, moins d'erreurs de la part des pilotes et au poste de commande.



Ferrari n'a pas remporté de titre de champion du monde des pilotes depuis 2007 et Kimi Räikkönen, le dernier trophée des constructeurs pour l'instant a été gagné en 2008.