Fred Vasseur (Ferrari): dura lezione di Red Bull Racing

Poco meno di un anno fa, Frédéric Vasseur ha preso il posto di Mattia Binotto come team principal della Ferrari. In occasione del tradizionale ricevimento natalizio della Ferrari, il 55enne francese Fred ha fatto il suo bilancio provvisorio: "All'inizio, un'ondata di informazioni mi ha investito. Avevo così tanto da imparare. Ho avuto solo poche settimane, poi è stata presentata la nuova vettura e sono partito per il Bahrain! Un anno dopo, mi sento molto più a mio agio. Capisco meglio tutto e abbiamo fatto un buon lavoro, soprattutto nella seconda parte della stagione".

"Ma resto in guardia. Questa è la Formula 1, ogni volta che nella classe regina si ha l'impressione che le cose siano cambiate in meglio, si corre il rischio di essere colpiti in testa. Siamo migliorati nel corso della stagione 2023, ma anche io mi rendo conto che non è sufficiente, bisogna fare di più".

La Ferrari si sta quindi allontanando dal precedente concetto di veicolo e Fred Vasseur ritiene: "Dobbiamo essere più aggressivi. Dobbiamo correre più rischi. Non dobbiamo avere paura di mettere a repentaglio qualcosa. La Red Bull Racing lavora costantemente al limite, è la norma per loro, e anche noi dobbiamo arrivarci. Dobbiamo superare i limiti sotto ogni aspetto".

Naturalmente, l'Amministratore Delegato della Ferrari John Elkann e il Presidente della Ferrari Benedetto Vigna non sono stati contenti che la scuderia più famosa del mondo abbia mancato il suo obiettivo stagionale: lottare per il titolo mondiale ad armi pari con la Red Bull Racing. Ma Fred Vasseur afferma: "Non ho bisogno che il signor Elkann o il signor Vigna me lo facciano capire. Nessuno qui è contento del terzo posto. Per cambiare le cose, dobbiamo migliorare sotto ogni aspetto".



Cosa si aspetta Fred Vasseur dalla stagione 2024? Il francese continua: "Con i regolamenti stabili, il campo dovrebbe essere più vicino. Penso che sarà difficile per la Red Bull Racing organizzare un'altra stagione come quella del 2023. Se guardiamo a come sono andate le ultime gare della stagione, difficilmente la Red Bull Racing avrebbe vinto 21 gare del mondiale su 22 con questo equilibrio di forze. Hanno dovuto allungarsi un po' alla fine dell'anno".



"Crediamo di aver capito cosa dobbiamo cambiare per il 2024. Ma non sapremo se questi cambiamenti funzioneranno fino alla prossima primavera".



Secondo Vasseur, l'attenzione si concentra su un diverso concetto di veicolo con più spazio di manovra, maggiore stabilità, meno errori da parte dei piloti e sulla tribuna di comando.



La Ferrari è senza titolo mondiale piloti dal 2007 e Kimi Räikkönen; l'ultimo trofeo costruttori è stato vinto nel 2008.