Fred Vasseur (Ferrari): Lição difícil para a Red Bull Racing

Há pouco menos de um ano, Frédéric Vasseur substituiu Mattia Binotto como chefe de equipa da Ferrari. Na tradicional receção de Natal da Ferrari, o francês Fred, de 55 anos, fez o seu balanço provisório: "No início, uma onda de informação abateu-se sobre mim. Tinha tanto para aprender. Tive apenas algumas semanas, depois o novo carro foi apresentado e lá fui eu para o Bahrain! Um ano depois, sinto-me muito mais à vontade. Compreendo tudo melhor e fizemos um bom trabalho, especialmente na segunda parte da época."

"Mas continuo a estar atento. Isto é a Fórmula 1, sempre que se tem a impressão, na categoria rainha, de que as coisas mudaram para melhor, corre-se o risco de levar uma pancada na cabeça. Nós melhoramos ao longo da temporada de 2023, mas até eu percebo - isso não é suficiente, tem que ser mais."

A Ferrari está, portanto, a afastar-se do anterior conceito de veículo e Fred Vasseur acredita: "Temos de ser mais agressivos. Temos de correr mais riscos. Não devemos ter medo de pôr em risco nada. A Red Bull Racing está constantemente a trabalhar no limite, é a norma para eles, e nós também temos de lá chegar. Temos de ultrapassar os limites em todos os aspectos".

É claro que o CEO da Ferrari, John Elkann, e o Presidente da Ferrari, Benedetto Vigna, não ficaram satisfeitos por a equipa de corridas mais famosa do mundo ter falhado o seu objetivo para a época - lutar pelo título mundial em igualdade de circunstâncias com a Red Bull Racing. Mas Fred Vasseur diz: "Não preciso que o Sr. Elkann ou o Sr. Vigna me façam perceber isto. Ninguém aqui está contente por termos terminado em terceiro. Para mudar isso, temos de melhorar em todos os aspetos."



O que é que Fred Vasseur espera da época de 2024? O francês continua: "Tendo em conta os regulamentos estáveis, o campo deve estar mais próximo. Penso que será difícil para a Red Bull Racing realizar outra época como a de 2023. Se olharmos para a forma como decorreram as últimas corridas da época, a Red Bull Racing dificilmente teria ganho 21 das 22 corridas do campeonato do mundo com este equilíbrio de forças. Tiveram de se esforçar um pouco no final do ano".



"Acreditamos que já percebemos o que temos de mudar para 2024. Mas só saberemos se essas mudanças vão funcionar na próxima primavera".



De acordo com Vasseur, o foco está num conceito de veículo diferente, com mais espaço de manobra, maior estabilidade, menos erros dos pilotos e no posto de comando.



A Ferrari está sem um título do campeonato do mundo de pilotos desde 2007 e Kimi Räikkönen; o último troféu de construtores, por enquanto, foi conquistado em 2008.