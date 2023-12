Kevin Magnussen (Haas): "No soy una vaca sagrada"

No es así como Kevin Magnussen se lo había imaginado: El ahora 163 veces participante en un GP sólo consiguió terminar entre los diez primeros en tres de las 22 rondas del Campeonato del Mundo de 2023, siendo décimo en Jeddah, Miami y Singapur. Estos tres puntos se tradujeron en un exiguo 19º puesto en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

Se notó durante la temporada: Aunque Haas tuvo el coche más lento en algunas carreras, las críticas del danés de 31 años fueron limitadas. Kevin explica: "Las carreras son un deporte de equipo. No le veo sentido a hablar de tu propia escudería en público. Todos estamos en el mismo barco, todos somos responsables. Como piloto, no soy una vaca sagrada. Soy parte de los problemas".

"Es importante permanecer unidos en tiempos difíciles. Sé el potencial que tenemos. Sólo tenemos que conseguir convertirlo en puntos de forma regular. En la escudería tenemos todas las oportunidades para hacerlo."

Haas terminó último en el Mundial 2023 y Nico Hülkenberg, que regresaba al GP, solo puntuó una vez, en séptimo lugar en Melbourne, terminando 16º en el campeonato. Kevin Magnussen continúa: "Advertí al equipo desde el principio que no lo tendríamos fácil. Me sentí transportado a 2019, cuando las características eran las mismas: desgaste excesivo de los neumáticos, no fuimos capaces de convertir la buena velocidad de los entrenamientos en puntos con la suficiente frecuencia."

"Por supuesto, hoy conducimos una generación completamente diferente de coches de carreras con estos coches con alas, por lo que también tenemos que encontrar un enfoque diferente a la hora de buscar soluciones."



"He aprendido a lo largo de los años que las derrotas forjan el carácter. Aprendes cosas que probablemente te habrías perdido en tiempos más fáciles. Una temporada como la de 2023 te hace más resistente. Y me gusta cuando tengo que superar obstáculos".



Haas trajo una esperada actualización al coche para el GP de EE.UU. en Texas en octubre, pero no resultó ser un éxito completo. Nico Hülkenberg pronto volvió a la configuración antigua, mientras que Kevin se quedó con la nueva. Magnussen afirma: "Aunque no dimos el paso adelante que esperábamos con las mejoras, la actualización siguió siendo útil: aprendimos mucho de cara a 2024."