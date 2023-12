Kevin Magnussen (Haas) : "Je ne suis pas une vache sacrée

Ce n'est pas ce que Kevin Magnussen avait imaginé : Le pilote aux 163 GP n'est parvenu à se classer dans le top 10 que lors de 3 des 22 manches du championnat du monde 2023, en terminant dixième à Djidda, Miami et Singapour. Ces trois points lui ont valu une maigre 19e place finale dans le championnat du monde de Formule 1.

Au cours de la saison, on a remarqué : Bien que Haas ait eu la voiture la plus lente lors de certaines courses, les critiques du Danois de 31 ans sont restées limitées. Kevin explique à ce sujet : "La course est un sport d'équipe. Je ne vois pas l'intérêt de dénigrer sa propre écurie en public. Nous sommes tous dans le même bateau, nous avons tous une responsabilité. En tant que pilote, je ne suis pas une vache sacrée. Je fais partie des problèmes".

"Il est important de se serrer les coudes dans les moments difficiles. Je sais quel est notre potentiel. Nous devons seulement réussir à le transformer régulièrement en points. Toutes les possibilités pour cela sont disponibles au sein de l'écurie".

Haas a terminé dernière du championnat du monde en 2023, le revenant des GP Nico Hülkenberg n'a marqué des points qu'une seule fois, en septième position à Melbourne, il a terminé 16e du championnat du monde. Kevin Magnussen poursuit : "J'ai averti très tôt l'équipe que nous n'aurions pas la tâche facile. J'avais l'impression d'être revenu en arrière, en 2019, les caractéristiques étaient alors les mêmes - usure excessive des pneus, nous n'arrivions pas assez souvent à convertir en points une bonne vitesse à l'entraînement".

"Certes, aujourd'hui, nous conduisons une toute autre génération de voitures de course avec ces voitures à ailes, donc nous devons aussi trouver une autre approche dans la recherche de solutions".



"J'ai appris au fil des ans que les défaites renforcent le caractère. Tu apprends des choses qui t'auraient probablement échappé dans des périodes plus faciles. Une saison comme celle de 2023 te rend plus résistant. Et j'aime bien devoir surmonter des obstacles".



Haas a apporté une mise à jour très attendue à sa voiture en octobre pour le GP des Etats-Unis au Texas, mais elle ne s'est pas révélée être un coup de maître. Nico Hülkenberg est rapidement revenu à l'ancienne configuration, Kevin est resté avec la nouvelle. Magnussen déclare : "Bien que nous n'ayons pas fait le pas en avant que nous espérions grâce aux améliorations, la mise à jour a été utile - nous avons beaucoup appris en vue de 2024".