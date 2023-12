Kevin Magnussen (Haas): "Non sono una vacca sacra".

Non è così che Kevin Magnussen se l'era immaginato: L'ormai 163 volte partecipante a un GP è riuscito a piazzarsi nella top ten solo in tre dei 22 appuntamenti del Campionato del Mondo 2023, arrivando decimo a Gedda, Miami e Singapore. Questi tre punti si sono tradotti in un misero 19° posto nel Campionato del Mondo di Formula 1.

Il risultato è stato evidente durante la stagione: Sebbene la Haas avesse la macchina più lenta in alcune gare, le critiche del 31enne danese sono state limitate. Kevin spiega: "Le corse sono uno sport di squadra. Non vedo il motivo di parlare della propria squadra in pubblico. Siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti responsabili. Come pilota, non sono una mucca sacra. Sono parte dei problemi".

"È importante restare uniti nei momenti difficili. So che potenziale abbiamo. Dobbiamo solo riuscire a trasformarlo in punti con regolarità. Tutte le opportunità per farlo sono disponibili nella squadra corse".

La Haas si è classificata ultima nel Campionato del Mondo 2023 e il rientrante Nico Hülkenberg è andato a segno solo una volta, con il settimo posto a Melbourne, chiudendo il campionato al 16° posto. Kevin Magnussen continua: "Ho avvertito subito la squadra che non avremmo avuto vita facile. Mi sono sentito trasportato indietro al 2019, quando le caratteristiche erano le stesse - usura eccessiva degli pneumatici, non siamo stati in grado di convertire la buona velocità dalle prove in punti abbastanza spesso."

"Naturalmente, oggi guidiamo una generazione completamente diversa di auto da corsa con queste wing car, quindi dobbiamo anche trovare un approccio diverso nella ricerca di soluzioni".



"Nel corso degli anni ho imparato che le sconfitte formano il carattere. Si imparano cose che probabilmente non si sarebbero capite in tempi più facili. Una stagione come quella del 2023 ti rende più resistente. E mi piace quando devo superare degli ostacoli".



Per il GP degli Stati Uniti in Texas, a ottobre, la Haas ha apportato un aggiornamento alla vettura, atteso da tempo, ma che non si è rivelato un successo completo. Nico Hülkenberg è tornato presto alla vecchia configurazione, mentre Kevin è rimasto fedele a quella nuova. Magnussen afferma: "Anche se non abbiamo fatto il passo avanti che speravamo con i miglioramenti, l'aggiornamento è stato comunque utile: abbiamo imparato molto in vista del 2024".