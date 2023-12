Kevin Magnussen (Haas): "Não sou uma vaca sagrada"

Temporada dececionante do GP de 2023 para Kevin Magnussen: apenas décimo três vezes, 19º no campeonato do mundo. O piloto da Haas diz: "Estamos todos no mesmo barco na Haas. Partilho a responsabilidade pelos maus resultados".

Não era assim que Kevin Magnussen tinha imaginado: O agora 163 vezes participante num GP apenas conseguiu terminar entre os dez primeiros em três das 22 rondas do Campeonato do Mundo de 2023, ficando em décimo lugar em Jeddah, Miami e Singapura. Estes três pontos resultaram num magro 19º lugar no Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

A situação foi notória durante a época: Apesar de a Haas ter tido o carro mais lento em algumas corridas, as críticas do dinamarquês de 31 anos foram limitadas. Kevin explica: "As corridas são um desporto de equipa. Não vejo qualquer utilidade em falar da sua própria equipa em público. Estamos todos no mesmo barco, todos temos responsabilidades. Como piloto, não sou uma vaca sagrada. Faço parte dos problemas".

"É importante mantermo-nos unidos nos momentos difíceis. Sei o potencial que temos. Só temos de conseguir transformá-lo em pontos numa base regular. Todas as oportunidades para o fazer estão disponíveis na equipa de corrida."

A Haas terminou em último lugar no Campeonato do Mundo de 2023 e o regressado ao GP Nico Hülkenberg só pontuou uma vez, no sétimo lugar em Melbourne, terminando em 16º lugar no campeonato. Kevin Magnussen continua: "Avisei a equipa logo no início de que não teríamos as coisas fáceis. Senti-me transportado de volta para 2019, quando as características eram as mesmas - desgaste excessivo dos pneus, não fomos capazes de converter a boa velocidade dos treinos em pontos com frequência suficiente."

"É claro que hoje conduzimos uma geração completamente diferente de carros de corrida com estas asas, por isso também temos de encontrar uma abordagem diferente na procura de soluções."



"Aprendi ao longo dos anos que as derrotas constroem o carácter. Aprendemos coisas que provavelmente não teríamos aprendido em tempos mais fáceis. Uma época como a de 2023 torna-nos mais resistentes. E eu gosto quando tenho de ultrapassar obstáculos".



A Haas trouxe uma atualização há muito esperada ao carro para o GP dos EUA no Texas, em outubro, mas não se revelou um sucesso total. Nico Hülkenberg rapidamente voltou à configuração antiga, enquanto Kevin ficou com a nova. Magnussen diz: "Embora não tenhamos dado o passo em frente que esperávamos com as melhorias, a atualização ainda foi útil - aprendemos muito com vista a 2024."