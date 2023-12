F1 à Monza : Stefano Domenicali fait monter la pression

Monza fait partie des circuits préférés de nombreux pilotes de Formule 1, fans et experts. Pourtant, l'avenir du circuit italien de tradition à grande vitesse est en danger, car le CEO de la Formule 1 Stefano Domenicali fait pression.

Le circuit de Monza est aussi apprécié par les pilotes de Formule 1 et les invités du paddock que par de nombreux fans, mais le circuit traditionnel du Parc Royal doit néanmoins craindre pour son maintien au calendrier du championnat du monde. Les organisateurs du GP disposent certes d'un contrat jusqu'en 2025, mais ce qui se passera ensuite n'est pas encore connu.

En mars déjà, Angelo Sticchi Damiani, président de l'Automobile Club d'Italie (ACI), avait prévenu : "Nous devons rivaliser avec la Formule 1 et c'est pourquoi nous devons nous développer. Mais nous avons des problèmes de budget et nous ne pouvons pas être laissés seuls face à ce défi".

Le premier Grand Prix a déjà eu lieu à Monza en 1922 et depuis l'introduction du championnat du monde en 1950, le circuit fait partie intégrante du calendrier du championnat du monde. Ce n'est qu'en 1980 qu'une transformation a fait en sorte que le grand prix d'Italie se déroule à Imola. Mais cela ne suffit pas à garantir son maintien au calendrier du championnat du monde, comme l'a clairement expliqué l'ancien chef d'équipe de Ferrari, Stefano Domenicali, lors de la dernière visite de la Formule 1 à Monza.

Le CEO de la Formule 1 a averti : "Il serait arrogant de penser que l'on possède une garantie d'avenir en Formule 1 simplement parce que l'on a disputé une course au cours des 100 dernières années. Honnêtement, cela ne suffit pas". Et d'ajouter : "On m'a assuré que les travaux de rénovation commenceraient à l'issue du week-end du GP. C'est important, car nous attendons un signal clair quant à la volonté de mettre en œuvre des améliorations ici".

Mais les travaux n'ont toujours pas commencé et Domenicali déclare dans le podcast "La Politica nel Pallone" de RAI Radio : "Je suis en bon contact avec la fédération italienne de sport automobile, mais les travaux à Monza devaient commencer après le Grand Prix et n'ont toujours pas commencé en décembre. Ils devraient maintenant être entrepris dans un avenir proche. Ma démarche est constructive. Nous devons vivre avec notre temps".

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island