F1 a Monza: Stefano Domenicali aumenta la pressione

Monza è uno dei circuiti preferiti da molti piloti di Formula 1, tifosi ed esperti. Tuttavia, il futuro del tradizionale circuito italiano ad alta velocità è in pericolo, poiché l'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali sta aumentando la pressione.

L'autodromo di Monza è molto amato dai piloti di Formula 1 e dagli ospiti del paddock, ma il tradizionale circuito del Parco Reale è ancora in dubbio se rimarrà nel calendario del Campionato del Mondo. Anche se gli organizzatori del GP hanno un contratto fino al 2025, quello che succederà dopo è ancora scritto nelle stelle.

Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Automobile Club Italiano ACI, ha avvertito a marzo: "Dobbiamo tenere il passo con la Formula 1 e quindi dobbiamo svilupparci. Ma abbiamo problemi di budget e non possiamo essere lasciati soli in questa sfida".

Il primo Gran Premio si è tenuto a Monza nel 1922, e il circuito è stato un appuntamento fisso nel calendario del Campionato del Mondo da quando è stato introdotto il Campionato del Mondo nel 1950. Solo nel 1980, a causa di una riorganizzazione, il Gran Premio d'Italia si è tenuto a Imola. Tuttavia, questo non garantisce la permanenza del circuito nel calendario del campionato mondiale, come ha chiarito l'ex capo della scuderia Ferrari Stefano Domenicali durante la sua recente visita di Formula 1 a Monza.

L'amministratore delegato della Formula 1 ha avvertito: "Sarebbe arrogante pensare di avere la garanzia di un futuro in Formula 1 solo perché si è disputata una gara negli ultimi 100 anni. Ad essere onesti, non è sufficiente". E ha aggiunto: "Mi è stato assicurato che i lavori di ricostruzione inizieranno dopo il weekend del GP. Questo è importante, perché ci aspettiamo un chiaro segnale della volontà di implementare i miglioramenti qui".

Tuttavia, i lavori non sono ancora iniziati e Domenicali ha dichiarato nel podcast di RAI Radio "La Politica nel Pallone": "Sono in buon contatto con la Federazione Italiana Motonautica, ma i lavori a Monza dovevano iniziare dopo il Gran Premio e non sono ancora iniziati a dicembre. Ora dovrebbero essere affrontati nel prossimo futuro. Il mio approccio è costruttivo. Dobbiamo stare al passo con i tempi".

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas