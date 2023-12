F1 em Monza: Stefano Domenicali aumenta a pressão

Monza é um dos circuitos preferidos de muitos pilotos de Fórmula 1, fãs e especialistas. No entanto, o futuro do tradicional circuito italiano de alta velocidade está em perigo, uma vez que o Diretor-Geral da Fórmula 1, Stefano Domenicali, está a aumentar a pressão.

O circuito de Monza é tão popular entre os pilotos de Fórmula 1 e os convidados do paddock como o é entre muitos adeptos, mas o tradicional circuito do Parque Real ainda está em dúvida quanto à sua permanência no calendário do Campeonato do Mundo. Embora os organizadores do GP tenham um contrato até 2025, o que acontecerá depois disso ainda está escrito nas estrelas.

Angelo Sticchi Damiani, presidente do Automóvel Clube Italiano ACI, avisou em março: "Temos de acompanhar a Fórmula 1 e, por isso, temos de nos desenvolver. Mas temos problemas com o orçamento e não podemos ficar sozinhos com este desafio".

O primeiro Grande Prémio foi realizado em Monza em 1922, e o circuito tem sido uma presença permanente no calendário do Campeonato do Mundo desde que o Campeonato do Mundo foi introduzido em 1950. Foi apenas em 1980 que o Grande Prémio de Itália se realizou em Imola devido a uma reorganização. No entanto, este facto não garante a sua permanência no calendário do Campeonato do Mundo, como deixou claro o antigo chefe de equipa da Ferrari, Stefano Domenicali, durante a sua recente visita a Monza.

O diretor executivo da Fórmula 1 advertiu: "Seria arrogante pensar que se tem a garantia de um futuro na Fórmula 1 só porque se realizou uma corrida nos últimos 100 anos. Para ser honesto, isso não é suficiente". E acrescentou: "Foi-me garantido que o trabalho de reconstrução começará após o fim de semana do GP. Isto é importante, porque esperamos um sinal claro da vontade de implementar melhorias aqui."

No entanto, o trabalho ainda não começou e Domenicali disse no podcast da RAI Radio "La Politica nel Pallone": "Estou em bom contacto com a Federação Italiana de Automobilismo, mas o trabalho em Monza deveria começar depois do Grande Prémio e ainda não começou em dezembro. Deveriam agora ser abordados num futuro próximo. A minha abordagem é construtiva. Temos de acompanhar os tempos".

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas