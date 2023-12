Martin Brundle sobre 2024: "Es un año importante para Mercedes"

El equipo Mercedes ha tenido problemas desde que se implementó la revolución de las reglas en 2022: los antiguos ganadores perennes, que ganaron ocho títulos de constructores seguidos entre 2014 y 2021, tuvieron que conformarse con el tercer y segundo puesto en el campeonato de constructores en 2022 y 2023. El hecho de que el equipo de Toto Wolff fuera capaz de imponerse a Ferrari en la batalla por el segundo puesto en la clasificación por equipos es poco consuelo.

El equipo de Lewis Hamilton y George Russell fue incapaz de celebrar una sola victoria en un GP este año. El siete veces campeón del mundo sólo consiguió tres segundos puestos y tres terceros, aunque también terminó segundo en Austin, pero fue descalificado posteriormente porque el panel del suelo de su GP estaba demasiado desgastado para cumplir las normas. Su compañero de equipo acabó tercero dos veces en el podio de GP.

Los seguidores de la marca de la estrella se preguntan cuál es la causa de esta crisis de rendimiento y un seguidor de Mercedes aprovechó recientemente una sesión de preguntas y respuestas con Martin Brundle en Skysports.com para conocer la opinión de la antigua estrella de GP sobre el asunto. La pregunta era si la pérdida de algunos de los mejores empleados en los últimos años era la razón principal de la caída del rendimiento.

Brundle explicó: "No creo que haya ninguna duda de que el equipo Mercedes no es la fuerza que una vez fue porque no consiguieron el coche adecuado para 2022 y no lo consiguieron para 2023. Y ha habido muchos cambios de personal porque obviamente había gente muy atractiva de la era de dominio total que tenían."

"Ves esto en otros deportes, donde un grupo de personas aparentemente no puede perder, y luego de repente no pueden ganar. Es realmente extraño y basta con que falten algunas piezas del puzzle para que cambie la situación. Mercedes es un equipo fuerte, pero necesita reagruparse y 2024 es un año importante para el equipo", añadió el británico de 64 años.

Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island