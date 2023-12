Martin Brundle sur 2024 : "Une année importante pour Mercedes

Depuis que la révolution des règles a été mise en œuvre en 2022, l'équipe Mercedes est à la peine : les anciens vainqueurs permanents, qui ont remporté huit titres de constructeurs consécutifs entre 2014 et 2021, ont dû se contenter de la troisième et de la deuxième place du classement des constructeurs en 2022 et 2023. Le fait que l'équipe de Toto Wolff ait pu gagner contre Ferrari dans la lutte pour la deuxième place au classement des équipes n'est qu'une maigre consolation.

En effet, l'équipe de Lewis Hamilton et George Russell n'a pas pu fêter la moindre victoire en GP cette année. Le septuple champion du monde n'a pu décrocher que trois deuxièmes places et trois troisièmes places, en terminant également deuxième à Austin, mais en étant disqualifié par la suite parce que la plaque de fond de sa GP était trop usée pour être encore conforme au règlement. Son coéquipier est monté deux fois sur la troisième marche du podium du GP.

Les fans de la marque à l'étoile s'interrogent sur la cause de cette crise de performance et l'un d'entre eux a récemment profité d'une séance de questions-réponses avec Martin Brundle sur "Skysports.com" pour demander l'avis de l'ancienne star des GP à ce sujet. La question était de savoir si la perte de quelques collaborateurs de haut niveau au cours des dernières années était la raison principale de la perte de performance.

Brundle a répondu : "Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que l'équipe Mercedes n'est plus la force qu'elle était, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire fonctionner correctement la voiture pour 2022 et qu'ils ne l'ont pas mise en ordre pour 2023. Et il y a eu beaucoup de changements de personnel, parce qu'il y avait évidemment des gens très attrayants de l'ère de la domination totale qu'ils avaient".

"On voit ça dans d'autres sports, où un groupe de personnes semble ne pas pouvoir perdre, et puis tout à coup, ils ne peuvent plus gagner. C'est vraiment étrange, et tout ce qu'il faut, c'est quelques pièces de puzzle qui manquent pour renverser le destin. Mercedes est une équipe forte, mais elle doit se reconstruire et 2024 est une année importante pour l'équipe", a ajouté le Britannique de 64 ans.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island