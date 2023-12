Martin Brundle sul 2024: "Un anno importante per la Mercedes".

In una sessione di domande e risposte per i fan, l'ex pilota di GP e attuale esperto di Formula 1 Martin Brundle ha parlato anche delle ragioni della crisi di prestazioni che sta attraversando la Mercedes, ex squadra vincente di lungo corso.

Il team Mercedes ha faticato da quando la rivoluzione delle regole è stata implementata nel 2022: gli ex vincitori perenni, che hanno vinto otto titoli costruttori di fila tra il 2014 e il 2021, hanno dovuto accontentarsi del terzo e del secondo posto nel campionato costruttori nel 2022 e nel 2023. Il fatto che la squadra di Toto Wolff sia riuscita a battere la Ferrari nella lotta per il secondo posto nella classifica a squadre è una magra consolazione.

La squadra di Lewis Hamilton e George Russell non è riuscita a festeggiare una sola vittoria in un GP quest'anno. Il sette volte campione del mondo ha ottenuto solo tre secondi posti e tre terzi posti, anche se è arrivato secondo ad Austin ma è stato poi squalificato perché il pannello del pavimento della sua auto da GP era troppo usurato per rispettare le regole. Il suo compagno di squadra è salito due volte sul podio del GP.

I fan del marchio della stella sono perplessi sulla causa di questa crisi di prestazioni e un sostenitore della Mercedes ha recentemente approfittato di una sessione di domande e risposte con Martin Brundle su Skysports.com per avere l'opinione dell'ex stella dei GP sulla questione. La domanda era se la perdita di alcuni dipendenti di alto livello negli ultimi anni fosse la causa principale del calo di prestazioni.

Brundle ha spiegato: "Non credo ci siano dubbi sul fatto che il team Mercedes non sia più la forza di una volta, perché non hanno azzeccato la macchina per il 2022 e non l'hanno azzeccata per il 2023. E ci sono stati molti cambiamenti nel personale, perché ovviamente c'erano persone molto attraenti nell'era del dominio totale che avevano".

"È una cosa che si vede anche in altri sport, quando un gruppo di persone apparentemente non riesce a perdere e poi improvvisamente non riesce a vincere. È davvero strano e basta che manchi qualche pezzo del puzzle per ribaltare la situazione. La Mercedes è una squadra forte, ma ha bisogno di riorganizzarsi e il 2024 è un anno importante per il team", ha aggiunto il 64enne britannico.

