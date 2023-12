Martin Brundle sobre 2024: "Ano importante para a Mercedes"

A equipa Mercedes tem tido dificuldades desde que a revolução das regras foi implementada em 2022: os antigos vencedores perenes, que ganharam oito títulos de construtores consecutivos entre 2014 e 2021, tiveram de se contentar com o terceiro e segundo lugar no campeonato de construtores em 2022 e 2023. O facto de a equipa de Toto Wolff ter conseguido vencer a Ferrari na luta pelo segundo lugar na classificação por equipas é pouco consolador.

A equipa de Lewis Hamilton e George Russell não conseguiu celebrar uma única vitória num GP este ano. O sete vezes campeão do mundo apenas conseguiu três segundos lugares e três terceiros lugares, embora também tenha terminado em segundo lugar em Austin, mas foi posteriormente desqualificado porque o painel do piso do seu carro de GP estava demasiado gasto para cumprir as regras. O seu companheiro de equipa terminou duas vezes em terceiro lugar no pódio do GP.

Os fãs da marca da estrela estão intrigados com a causa desta crise de desempenho e um apoiante da Mercedes aproveitou recentemente uma sessão de perguntas e respostas com Martin Brundle no Skysports.com para obter a opinião da antiga estrela de GP sobre o assunto. A questão era saber se a perda de alguns empregados de topo nos últimos anos era a principal razão para a queda de desempenho.

Brundle explicou: "Penso que não há qualquer dúvida de que a equipa Mercedes não é a força que já foi, porque não acertaram com o carro para 2022 e não o acertaram para 2023. E tem havido muitas mudanças de pessoal, porque obviamente havia pessoas muito atraentes da era de domínio total que eles tinham".

"Vemos isto noutros desportos, em que um grupo de pessoas parece não conseguir perder e, de repente, não consegue ganhar. É muito estranho e basta faltarem algumas peças do puzzle para virar a maré. A Mercedes é uma equipa forte, mas precisa de se reagrupar e 2024 é um ano importante para a equipa", acrescentou o britânico de 64 anos.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas