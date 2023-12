Ferrari: inversión continua para el éxito en la Fórmula 1

El éxito en la Fórmula 1 depende de muchos factores, uno de los cuales es la calidad de su propia infraestructura, ya que los GP que se utilizan los fines de semana de carreras se desarrollan y mejoran en el túnel de viento y el simulador. Si se quiere progresar, hay que invertir, y por eso equipos como Aston Martin y McLaren han gastado recientemente considerables sumas de dinero.

El equipo de Lawrence Stroll se ha trasladado este año a unas instalaciones totalmente nuevas en Silverstone, donde los empleados de Aston Martin trabajan para lograr el éxito del equipo verde con los equipos más modernos. El equipo McLaren ha invertido en un nuevo simulador y ha mejorado su túnel de viento interno. Red Bull también está invirtiendo en un nuevo túnel de viento.

¿Y qué está haciendo Ferrari? El jefe del equipo, Fred Vasseur, habló con los medios de comunicación sobre las medidas adoptadas por la escudería de GP más antigua del mundo. "Nuestra infraestructura está a un buen nivel, pero es un proceso continuo para asegurarnos de que podemos mejorar en todas las áreas. Un buen ejemplo es el simulador", explicó.

"En cuanto se mejora algo, surge un nuevo problema, y eso no cambiará en los próximos 30 años. Lo mismo ocurre con el túnel de viento y el hecho de que las instalaciones de Maranello y Fiorano estén al máximo nivel no significa que no vaya a haber más inversión. Se trata de producir más rápido y con mejor calidad, y para lograrlo seguiremos invirtiendo y desarrollando, y no sólo en el simulador y el túnel de viento", especificó el francés de 55 años.

Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island