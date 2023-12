Ferrari : des investissements constants pour le succès en Formule 1

Le succès en Formule 1 dépend de nombreux facteurs, l'un d'entre eux étant la qualité de sa propre infrastructure, car c'est dans la soufflerie et le simulateur que sont développées et améliorées les voitures de course GP qui sont utilisées lors des week-ends de course. Pour aller de l'avant, il faut investir, et c'est pourquoi des équipes comme Aston Martin et McLaren ont récemment dépensé des sommes considérables.

Cette année, l'équipe de Lawrence Stroll a emménagé dans une usine flambant neuve à Silverstone, où les collaborateurs d'Aston Martin travaillent au succès des Verts avec les moyens les plus récents. L'équipe McLaren a investi dans un nouveau simulateur et amélioré sa soufflerie interne. Red Bull a également investi dans une nouvelle soufflerie.

Et que fait Ferrari ? Le directeur de l'équipe Fred Vasseur a évoqué lors d'un point presse les mesures prises par la plus ancienne écurie de GP du monde. "Notre infrastructure est d'un bon niveau, mais c'est un processus continu qui vise à s'assurer que l'on peut progresser dans tous les domaines. Le simulateur en est un bon exemple", a-t-il expliqué.

"Dès que vous améliorez quelque chose, il y a un nouveau problème, et cela ne changera pas au cours des 30 prochaines années. Il en va de même pour la soufflerie et ce n'est pas parce que les installations de Maranello et de Fiorano sont au top niveau qu'il ne faut pas investir davantage. Il s'agit de produire plus vite et de meilleure qualité, et pour y parvenir, on continue à investir et à développer, et pas seulement dans le simulateur et la soufflerie", a précisé le Français de 55 ans.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island