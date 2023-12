Ferrari: investimenti continui per il successo in Formula 1

Alcuni team di GP hanno investito molto denaro in infrastrutture per ottenere un successo futuro. La Ferrari è ben posizionata, ma non c'è spazio per migliorare, come sottolinea il capo squadra Fred Vasseur.

Il successo in Formula 1 dipende da molti fattori, uno dei quali è la qualità della propria infrastruttura, in quanto le monoposto da GP utilizzate nei weekend di gara vengono sviluppate e migliorate nella galleria del vento e al simulatore. Se si vuole andare avanti, bisogna investire, ed è per questo che team come Aston Martin e McLaren hanno recentemente speso somme considerevoli.

Il team di Lawrence Stroll si è trasferito quest'anno in una nuovissima struttura a Silverstone, dove i dipendenti Aston Martin lavorano al successo della squadra verde con le attrezzature più recenti. Il team McLaren ha investito in un nuovo simulatore e ha migliorato la galleria del vento interna. Anche la Red Bull sta investendo in una nuova galleria del vento.

E cosa sta facendo la Ferrari? Il capo del team Fred Vasseur ha parlato ai media delle misure adottate dalla più antica scuderia di GP del mondo. "Le nostre infrastrutture sono a un buon livello, ma è un processo continuo per garantire che possiamo migliorare in tutte le aree. Un buon esempio è il simulatore", ha spiegato.

"Non appena si migliora qualcosa, si presenta un nuovo problema, e questo non cambierà per i prossimi 30 anni. Lo stesso vale per la galleria del vento e il fatto che le strutture di Maranello e Fiorano siano al massimo livello non significa che non ci saranno ulteriori investimenti. Si tratta di produrre più velocemente e con una qualità migliore, e per raggiungere questo obiettivo continueremo a investire e a svilupparci, non solo nel simulatore e nella galleria del vento", ha precisato il 55enne francese.

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas