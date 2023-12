Ferrari: Investimento contínuo para o sucesso na Fórmula 1

O sucesso na Fórmula 1 depende de muitos factores, um dos quais é a qualidade da sua própria infraestrutura, uma vez que os pilotos de GP que são utilizados nos fins-de-semana de corrida são desenvolvidos e melhorados no túnel de vento e no simulador. Se se quer chegar à frente, é preciso investir, razão pela qual equipas como a Aston Martin e a McLaren gastaram recentemente somas consideráveis de dinheiro.

A equipa de Lawrence Stroll mudou-se este ano para umas instalações completamente novas em Silverstone, onde os funcionários da Aston Martin estão a trabalhar no sucesso da equipa verde com o equipamento mais recente. A equipa da McLaren investiu num novo simulador e melhorou o seu túnel de vento interno. A Red Bull também está a investir num novo túnel de vento.

E o que está a Ferrari a fazer? O chefe de equipa Fred Vasseur falou aos meios de comunicação social sobre as medidas tomadas pela mais antiga equipa de corridas de GP do mundo. "As nossas infra-estruturas estão a um bom nível, mas é um processo contínuo para garantir que podemos melhorar em todas as áreas. Um bom exemplo é o simulador", explicou.

"Assim que se melhora algo, surge um novo problema, e isso não vai mudar nos próximos 30 anos. O mesmo se aplica ao túnel de vento e o facto de as instalações em Maranello e Fiorano estarem ao mais alto nível não significa que não haja mais investimento. Trata-se de produzir mais rapidamente e com melhor qualidade e, para o conseguir, vamos continuar a investir e a desenvolver, e não apenas no simulador e no túnel de vento", especificou o francês de 55 anos.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas