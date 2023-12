Domination de Red Bull Racing : les adversaires ne veulent pas d'aide

L'équipe Red Bull Racing a connu cette année la saison la plus réussie de l'histoire de l'équipe. Pourtant, ses adversaires ne veulent pas d'un changement de règles qui freinerait l'équipe championne du monde.

L'équipe Red Bull Racing, avec son fer de lance Max Verstappen, a établi de nombreux nouveaux records cette année. Le Néerlandais a remporté 19 des 22 courses du championnat du monde, deux victoires revenant à son coéquipier Sergio Pérez. La RB19 a ainsi été la voiture de GP la plus titrée de l'histoire de la Formule 1. Avec un taux de réussite de 95,45 pour cent, un nouveau record a été établi.

La domination de l'écurie de Milton Keynes a fait naître chez certains fans le souhait de mesures qui entraîneraient un changement dans l'équilibre des forces. Mais les adversaires de Red Bull Racing ne veulent pas en entendre parler. Le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, a par exemple déjà déclaré à Monza : "Je ne suis pas un fan de la 'balance of performance' ou d'interventions similaires".

Le Français a ensuite fait référence au temps de soufflerie, qui est limité ou étendu en fonction du succès d'une équipe. Cette forme d'équilibre des performances est suffisante, a souligné le patron de la plus ancienne écurie de GP au monde.

Le chef d'équipe de McLaren, Andrea Stella, est du même avis. Il a souligné : "Nous ne voulons aucune aide, nous voulons plutôt combler l'écart avec les leaders par nos propres moyens. Et nous aimons relever ce défi, c'est ce que nous voulons faire dans les années à venir".

Le chef de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, s'attend donc à des vents contraires de la part de ses adversaires. Il en est certain : "Le peloton va se rapprocher un peu l'année prochaine. Nous ne pouvons donc pas nous reposer sur nos lauriers. Nos concurrents sont tous de grandes équipes. McLaren, Ferrari et Mercedes étaient en bonne forme en fin de saison. C'est pourquoi je pense que l'année prochaine, les grandes équipes se battront à fond dans le championnat du monde".

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island