Dominio della Red Bull Racing: gli avversari non vogliono aiuti

Quest'anno il Red Bull Racing Team ha vissuto la stagione di maggior successo nella sua storia. Tuttavia, i suoi avversari non vogliono modifiche alle regole che rallentino la squadra campione del mondo.

Il Red Bull Racing Team ha stabilito molti nuovi record quest'anno con la punta di diamante Max Verstappen. L'olandese ha vinto 19 delle 22 gare del campionato mondiale, mentre due vittorie sono andate al suo compagno di squadra Sergio Pérez. La RB19 è stata quindi il pilota di GP di maggior successo nella storia della Formula 1. Con una percentuale di successo del 95,45%, è stato stabilito un nuovo record.

Il dominio della scuderia di Milton Keynes ha spinto alcuni fan a chiedere misure che portino a un cambiamento nell'equilibrio di potere. Tuttavia, gli avversari della Red Bull Racing non ne vogliono sapere. Il boss della scuderia Ferrari Fred Vasseur ha già dichiarato a Monza: "Non sono un fan del 'balance of performance' o di interventi simili".

Il francese ha poi fatto riferimento al tempo in galleria del vento, che viene limitato o esteso a seconda del successo di una squadra. Questa forma di equalizzazione delle prestazioni è sufficiente, ha sottolineato il boss della più antica scuderia di GP del mondo.

Il capo del team McLaren, Andrea Stella, è dello stesso parere. Ha sottolineato: "Non vogliamo aiuti, vogliamo colmare il divario dai primi con le nostre forze. E ci piace questa sfida, è questo che vogliamo dominare nei prossimi anni".

Anche il Team Principal della Red Bull Racing Christian Horner si aspetta venti contrari dai suoi rivali. Ne è certo: "L'anno prossimo il campo si avvicinerà un po' di più. Per questo non possiamo dormire sugli allori. I nostri concorrenti sono tutti grandi team. McLaren, Ferrari e Mercedes erano in buona forma verso la fine della stagione. Ecco perché penso che l'anno prossimo i grandi team competeranno a pieno regime nel Campionato del Mondo".

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas