Domínio da Red Bull Racing: os adversários não querem ajuda

Este ano, a Red Bull Racing Team teve a época mais bem sucedida da história da equipa. No entanto, os seus adversários não querem qualquer alteração das regras que possa abrandar a equipa campeã do mundo.

A Red Bull Racing Team estabeleceu muitos novos recordes este ano com o seu ponta de lança Max Verstappen. O holandês venceu 19 das 22 corridas do campeonato do mundo, com duas vitórias para o seu companheiro de equipa Sergio Pérez. O RB19 foi, portanto, o piloto de GP mais bem sucedido na história da Fórmula 1. Com uma taxa de sucesso de 95,45 por cento, foi estabelecido um novo recorde.

O domínio da equipa sediada em Milton Keynes levou alguns fãs a apelar a medidas que levassem a uma mudança na relação de forças. No entanto, os adversários da Red Bull Racing não estão a gostar nada disso. O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, já declarou em Monza: "Não sou fã do 'equilíbrio de desempenho' ou de intervenções semelhantes".

O francês referiu-se então ao tempo de túnel de vento, que é limitado ou prolongado em função do sucesso de uma equipa. Esta forma de equalização do desempenho é suficiente, sublinhou o chefe da mais antiga equipa de corridas de GP do mundo.

O chefe de equipa da McLaren, Andrea Stella, tem uma opinião semelhante. Não queremos qualquer ajuda, queremos fechar o fosso para o topo com a nossa própria força. E nós adoramos este desafio, é isso que queremos dominar nos próximos anos."

O Diretor de Equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, também espera ventos contrários dos seus rivais. Ele tem a certeza: "O campo vai ficar um pouco mais próximo no próximo ano. É por isso que não podemos descansar sobre os nossos louros. Os nossos concorrentes são todos grandes equipas. A McLaren, a Ferrari e a Mercedes estiveram em boa forma no final da época. É por isso que penso que as grandes equipas vão competir a todo o gás no Campeonato do Mundo no próximo ano."

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas