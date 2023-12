Souhaits de Noël : ce que veut le chef d'équipe Günther Steiner

Avant les fêtes de fin d'année, le patron de l'équipe Haas, Günther Steiner, a évoqué la nouvelle saison, son favori pour succéder à Max Verstappen à la tête de l'équipe et son souhait pour Noël.

L'année touche à sa fin et la Formule 1 se trouve dans une pause hivernale bien méritée. De nombreux membres de l'équipe et pilotes profitent de l'occasion pour faire une rétrospective de la saison et se projeter dans l'année à venir. Günther Steiner s'est lui aussi penché sur la question de l'avenir lors du déjeuner de Noël sur "Sky Sports F1".

Il déclare à propos de la saison à venir : "Tout est possible, car tout le monde est en bonne position, aussi bien financièrement du côté du business que techniquement. Nous avons terminé la saison en dernière position cette année, mais l'année prochaine, nous pourrions être en tête du milieu du peloton".

En tête de tout le peloton cette année se trouvait généralement Max Verstappen, qui a remporté 19 des 22 GP. Beaucoup pensent que la star de Red Bull Racing dominera également l'année prochaine. Mais Steiner déclare à ce sujet : "Je pense que quelqu'un va défier Red Bull Racing et Max Verstappen l'année prochaine".

Il espère que la star de Ferrari Charles Leclerc sera la prochaine star de GP à occuper la première place du championnat du monde, révèle Steiner. Pour une bonne raison, comme il le raconte : "Cela signifierait en effet que Ferrari a mis en place un bon package global, et cela signifierait à son tour que nous avons également un bon package. C'est là que je suis égoïste". Le Tyrolien du Sud révèle également son souhait pour Noël : "Le succès ! Je veux que nous revenions au milieu du classement".

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island