Desejo de Natal: O que o Diretor de Equipa Günther Steiner deseja

O ano está a chegar ao fim e a Fórmula 1 está a desfrutar de uma merecida pausa de inverno. Muitos membros das equipas e pilotos aproveitam a oportunidade para fazer uma retrospetiva da época e olhar para o próximo ano. Günther Steiner também aborda a questão do futuro no almoço de Natal da "Sky Sports F1".

Sobre a próxima época, diz: "Tudo é possível, porque todos estão numa boa posição, tanto do ponto de vista financeiro como técnico. Este ano terminámos a época em último lugar, mas no próximo ano podemos estar no topo do pelotão intermédio".

Max Verstappen esteve normalmente na frente de todo o pelotão este ano, vencendo 19 dos 22 GPs. Muitos acreditam que a estrela da Red Bull Racing continuará a dominar no próximo ano. Mas Steiner diz: "Acho que alguém vai desafiar a Red Bull Racing e Max Verstappen no próximo ano".

Steiner revela que espera que a estrela da Ferrari Charles Leclerc seja a próxima estrela do GP a conquistar o primeiro lugar no campeonato mundial. Por uma boa razão, como ele explica: "Isso significaria que a Ferrari montou um bom pacote geral, e isso, por sua vez, significaria que nós também temos um bom pacote. Sou egoísta em relação a isso". O sul-tirolo também revela o seu desejo de Natal: "Sucesso! Quero que regressemos ao meio-campo".

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas