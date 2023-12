11e équipe de Formule 1 : ce que dit Lewis Hamilton

Le patron de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, a mis les points sur les i au Qatar : "Tout tourne autour de l'argent et c'est une affaire très politique". Le Britannique a évoqué la possible arrivée d'Andretti comme onzième équipe en Formule 1. La Fédération internationale des sports automobiles (FIA) a accepté la candidature de Michael Andretti, la balle est maintenant dans le camp de la FOM (Formula One Management), propriétaire des droits commerciaux de la Formule 1.

Le scepticisme est grand chez les chefs d'équipe actuels et le directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali, a souligné à plusieurs reprises qu'une nouvelle équipe devait apporter une plus-value à la catégorie reine. En d'autres termes, cela signifie : Si une nouvelle équipe s'engage, elle doit générer plus de recettes afin que les participants actuels au championnat du monde ne subissent pas de pertes au niveau des prix.

Lors du sixième et dernier week-end de course au Qatar, Lewis Hamilton a d'abord déclaré qu'il serait formidable d'avoir une onzième équipe sur la grille de départ, car cela créerait plus d'emplois. Plus tard, il a relativisé dans les médias sociaux : "Non, je ne soutiens pas Andretti. Mais l'idée d'avoir une équipe supplémentaire dans le sport à l'avenir, si cela augmente les chances de rendre notre sport plus diversifié".

Lors de son passage devant les médias, le septuple champion du monde a ensuite précisé : "Il ne s'agit pas du fait que je soutienne Andretti, je pense simplement que du point de vue d'un pilote, ce serait excitant d'avoir plus de voitures sur la grille de départ. Nous avons plus de 2000 personnes dans l'équipe, ce qui représente un grand nombre d'emplois. Cependant, nous devons nous assurer que tous les critères, qui sont très stricts, sont respectés".

Mais il faudrait peut-être aussi adapter les critères, a ajouté Hamilton. Et il a souligné : "Il faudrait peut-être créer une opportunité pour une femme pilote de course. Et l'ensemble doit aussi être plus diversifié au sommet. Actuellement, nous n'avons que des propriétaires d'équipe blancs. Il y a vraiment un manque de diversité. De plus, tous sont des hommes. Cela doit changer, je pense".

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island