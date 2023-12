11° squadra di Formula 1: cosa dice Lewis Hamilton

In ottobre, la FIA ha ufficialmente accettato la richiesta di Michael Andretti di entrare in Formula 1. Anche Lewis Hamilton ha commentato l'ampliamento del campo della Formula 1.

Il boss della Red Bull Racing, Christian Horner, ha riassunto la situazione in Qatar: "È una questione di soldi ed è una questione molto politica". Il britannico ha parlato del possibile ingresso di Andretti come undicesima scuderia in Formula 1. La FIA ha accettato la richiesta di Michael Andretti e la palla passa ora alla FOM (Formula One Management), il detentore dei diritti commerciali della Formula 1. Gli attuali boss delle scuderie sono molto scettici e l'amministratore delegato della Formula 1 è molto scettico.

Gli attuali capi delle scuderie sono molto scettici e l'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali ha ripetutamente sottolineato che una nuova scuderia deve apportare un valore aggiunto alla classe regina. In altre parole: Se un'altra scuderia entra a far parte del gruppo, devono essere generati maggiori introiti in modo che gli attuali partecipanti al Campionato del Mondo non perdano i premi in denaro.

Lewis Hamilton ha inizialmente dichiarato, durante il penultimo weekend di gara in Qatar, che sarebbe fantastico avere un undicesimo team sulla griglia di partenza perché creerebbe più posti di lavoro. In seguito si è qualificato sui social media: "No, non sostengo Andretti. Ma l'idea di avere un'altra squadra in futuro aumenta la possibilità di rendere il nostro sport più vario".

Nel suo intervento presso i media, il sette volte campione del mondo ha poi chiarito: "Non è che io sostenga Andretti, penso solo che sarebbe eccitante dal punto di vista dei piloti avere più macchine sulla griglia. Abbiamo più di 2000 persone nel team, è un gran numero di posti di lavoro. Tuttavia, dobbiamo assicurarci che tutti i criteri, che sono molto rigidi, vengano rispettati".

Hamilton ha aggiunto che potrebbe essere necessario adattare i criteri. E ha sottolineato: "Forse dovremmo creare un'opportunità per un pilota donna. Inoltre, l'intera faccenda deve essere più diversificata ai vertici. Al momento abbiamo solo proprietari di squadre bianchi. C'è una vera e propria mancanza di diversità. Inoltre, sono tutti uomini. Credo che questa situazione debba cambiare".

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas