11ª equipa de Fórmula 1: O que diz Lewis Hamilton

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, resumiu a situação no Qatar: "É tudo uma questão de dinheiro e é uma questão muito política". O britânico falou sobre a possível entrada da Andretti como a décima primeira equipa na Fórmula 1. A FIA aceitou a candidatura de Michael Andretti e a bola está agora no campo da FOM (Formula One Management), a detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1.

Os actuais chefes de equipa estão muito cépticos e o diretor-geral da Fórmula 1, Stefano Domenicali, sublinhou várias vezes que uma nova equipa deve trazer um valor acrescentado à categoria rainha. Por outras palavras: A entrada de uma nova equipa implica a criação de mais receitas para que os actuais participantes no Campeonato do Mundo não percam prémios monetários.

Lewis Hamilton declarou inicialmente, no penúltimo fim de semana de corridas no Qatar, que seria ótimo ter uma décima primeira equipa na grelha porque criaria mais empregos. Mais tarde, nas redes sociais, qualificou esta declaração: "Não, eu não apoio a Andretti. Mas a ideia de ter outra equipa no desporto no futuro, se isso aumentar a oportunidade de tornar o nosso desporto mais diversificado".

Na sua intervenção nos meios de comunicação social, o sete vezes campeão do mundo esclareceu: "Não é que eu apoie a Andretti, apenas penso que seria emocionante do ponto de vista dos pilotos ter mais carros na grelha. Temos mais de 2000 pessoas na equipa, o que representa um grande número de postos de trabalho. No entanto, temos de nos certificar de que todos os critérios, que são muito rigorosos, são respeitados".

Hamilton acrescentou que os critérios também podem precisar de ser adaptados. E sublinhou: "Talvez devêssemos criar uma oportunidade para uma mulher piloto de corridas. E a coisa toda também precisa de ser mais diversificada no topo. Neste momento, só temos proprietários de equipas brancos. Há uma verdadeira falta de diversidade. Além disso, são todos homens. Penso que isso tem de mudar".

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas