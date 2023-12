Fernando Alonso : "Je m'amuse plus que jamais".

Fernando Alonso a participé à sa première saison avec l'équipe Aston Martin et fait maintenant le bilan. Le double champion parle de son choix d'équipe et révèle pourquoi il prend désormais plus de plaisir que jamais.

Le passage à l'équipe Aston Martin s'est avéré être une bonne décision pour Fernando Alonso : le double champion du monde a accumulé 206 points en championnat du monde avec l'écurie de Silverstone, est monté huit fois sur le podium et a terminé la saison 2023 à la quatrième place, son meilleur résultat en championnat du monde depuis 2013. Il n'a certes pas pu remporter la 33e victoire en GP tant attendue de sa carrière.

Mais à trois reprises - à Monte-Carlo, Montréal et Zandvoort - il s'est approché de la première place en terminant deuxième. Dans la rétrospective de la saison publiée sur le site officiel de l'équipe, le pilote aux 32 victoires en GP a déclaré : "Je me sens très heureux d'avoir pris la décision de courir cette saison au volant d'une Aston Martin".

L'ambitieux Espagnol s'enthousiasme : "En Formule 1, on n'a jamais de boule de cristal pour prévoir ce qui va se passer l'année suivante - mais quand on prend la décision de changer d'équipe et qu'on se bat soudain pour des podiums, c'est l'un des meilleurs sentiments".

Et l'homme de 42 ans d'affirmer : "J'ai l'impression que je m'amuse peut-être plus que jamais, et j'aborde les courses avec une attitude différente. C'est en grande partie lié à l'équipe. Elle est très jeune, très enthousiaste, et il y a une bonne ambiance aussi bien dans le box qu'à l'usine de Silverstone. Le nouveau campus apporte beaucoup de motivation - c'est une véritable déclaration des ambitions de l'équipe".

