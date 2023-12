Fernando Alonso: "Mi sto divertendo come non mai".

Fernando Alonso ha disputato la sua prima stagione con il team Aston Martin e ora fa un bilancio. Il due volte campione parla della scelta della squadra e rivela perché si sta divertendo come non mai.

Il passaggio alla scuderia Aston Martin si è rivelato la mossa giusta per Fernando Alonso: il due volte campione del mondo ha raccolto 206 punti in campionato con la scuderia di Silverstone, è salito sul podio otto volte e ha concluso la stagione 2023 al quarto posto, il suo miglior risultato in campionato dal 2013. Non è riuscito a conquistare la tanto attesa 33esima vittoria in GP della sua carriera.

Tuttavia, ha sfiorato il primo posto per tre volte - a Monte Carlo, Montreal e Zandvoort - classificandosi secondo. Nel suo resoconto della stagione sul sito ufficiale del team, il 32 volte vincitore di un GP dice della sua decisione di andare a caccia di punti con la Aston Martin di questa stagione: "Mi sento molto soddisfatto".

L'ambizioso spagnolo si entusiasma: "In Formula 1 non si ha mai la sfera di cristallo per prevedere cosa accadrà l'anno prossimo, ma quando si prende la decisione di cambiare squadra e poi improvvisamente ci si ritrova a lottare per il podio, è una delle sensazioni più belle".

E il 42enne afferma: "Sento che forse mi sto divertendo più che mai e vado alle gare con un atteggiamento diverso. Questo ha molto a che fare con la squadra. È molto giovane, molto entusiasta e c'è una bella atmosfera sia nei box che nello stabilimento di Silverstone. Il nuovo campus dà molta motivazione: è una vera e propria dichiarazione delle ambizioni della squadra".

