Fernando Alonso: "Estou a divertir-me mais do que nunca"

Fernando Alonso disputou a sua primeira época com a equipa Aston Martin e faz agora um balanço. O bicampeão fala sobre a sua escolha de equipa e revela porque é que se está a divertir mais do que nunca.

A mudança para a equipa Aston Martin provou ser a decisão certa para Fernando Alonso: o bicampeão do mundo somou 206 pontos no campeonato com a equipa de corridas sediada em Silverstone, terminou no pódio oito vezes e terminou a época de 2023 em quarto lugar - o seu melhor resultado no campeonato desde 2013. Não conseguiu conquistar a tão esperada 33ª vitória de GP da sua carreira.

No entanto, esteve perto do primeiro lugar três vezes - em Monte Carlo, Montreal e Zandvoort - como vice-campeão. Na sua análise da época no site oficial da equipa, o 32 vezes vencedor de GPs diz sobre a sua decisão de ir à caça de pontos com o Aston Martin esta época: "Sinto-me muito feliz com isso".

O ambicioso espanhol entusiasma-se: "Na Fórmula 1, nunca se tem uma bola de cristal para prever o que vai acontecer no próximo ano - mas quando se toma a decisão de mudar de equipa e, de repente, se dá por si a lutar por lugares no pódio, é uma das melhores sensações".

E o piloto de 42 anos afirma: "Sinto que talvez esteja a gostar mais do que nunca e vou para as corridas com uma atitude diferente. Isso tem muito a ver com a equipa. É muito jovem, muito entusiasta e existe um bom ambiente tanto nas boxes como na fábrica de Silverstone. O novo campus proporciona muita motivação - é uma verdadeira afirmação das ambições da equipa."

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09/03 GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas