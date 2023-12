Temporada 2024: Advertencia del veterano Mika Häkkinen

Los organizadores de la Fórmula 1 quieren celebrar cada año más carreras, por lo que la carga de trabajo para los equipos y pilotos es cada vez mayor. El cansancio de la temporada 2023 para todos los implicados quedó patente en los rostros de la gente en las últimas carreras. Mika Häkkinen, antigua estrella del Gran Premio, también se dio cuenta de ello.

El bicampeón lo explica en un vídeo de YouTube de "Unibet International": "La temporada 2023 fue un récord de duración. Si se compara con los programas del Campeonato del Mundo de mi época, se ve que teníamos 17 fines de semana de carreras. Ahora ya hay 22 citas. Y he estado en algunas de ellas, y he visto en la cara de la gente lo duro que ha sido el final de temporada."

"Básicamente, 22 fines de semana de carreras no es un número tan grande, pero el problema es que las carreras siempre se han disputado en fines de semana consecutivos. No es fácil seguir centrándose en las carreras tan a menudo. Y no pienso necesariamente en los pilotos, sino también en los mecánicos y en toda la organización. Ese fue probablemente el mayor reto para ellos", añadió el finlandés.

Häkkinen también advirtió con respecto a la seguridad: "Si siguiera compitiendo en la Fórmula 1, volvería a negociar seriamente una compensación con el equipo, dado el número de carreras. Y no sólo hablaría de ello, sino que también preguntaría cómo se puede garantizar que la gente pueda trabajar al nivel necesario para no cometer errores. Porque estamos hablando de un deporte de alta velocidad, en el que no quieres cometer errores".

Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahrein, Circuito Internacional de Bahrein, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island