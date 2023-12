Saison 2024 : avertissement du vétéran des GP Mika Häkkinen

Le double champion du monde de Formule 1 Mika Häkkinen se projette sur la saison de l'année prochaine, au cours de laquelle les pilotes de GP et leurs équipes devront disputer un nombre de week-ends de course jamais atteint auparavant.

Les responsables de la Formule 1 veulent organiser de plus en plus de courses par an, ce qui entraîne une charge de travail de plus en plus importante pour les équipes et les pilotes. Lors des dernières courses, on pouvait lire sur le visage des gens à quel point la saison 2023 était fatigante pour toutes les personnes concernées. L'ancienne star du GP Mika Häkkinen l'a également remarqué.

Le double champion explique dans une vidéo YouTube de "Unibet International" : "La saison 2023 a été d'une longueur record. Si vous la comparez aux programmes du championnat du monde à mon époque, vous voyez que nous avions 17 week-ends de course. Maintenant, il y a déjà 22 dates. Et j'ai assisté à certaines d'entre elles sur place, ce qui m'a permis de voir sur les visages des gens à quel point la fin de saison était difficile".

"Au fond, 22 week-ends de course, ce n'est pas un si grand nombre, mais le problème, c'est qu'il y a toujours eu des courses sur des week-ends consécutifs. Ce n'est pas facile de se focaliser sur les courses aussi souvent. Et je ne pense pas forcément aux pilotes, mais aussi aux mécaniciens et à toute l'organisation. C'était probablement le plus grand défi pour eux", a ajouté le Finlandais.

Häkkinen a également mis en garde en ce qui concerne la sécurité : "Si je courais encore en Formule 1, vu le nombre de courses, je négocierais à nouveau sérieusement avec l'équipe au sujet de l'indemnisation. Et je ne me contenterais pas d'en parler, mais je demanderais aussi comment s'assurer que les gens puissent travailler au niveau requis pour ne pas commettre d'erreurs. Car nous parlons ici d'un sport à haute vitesse, dans lequel on ne veut pas faire d'erreurs".

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island