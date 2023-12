Stagione 2024: il monito del veterano del GP Mika Häkkinen

Gli organizzatori della Formula 1 vogliono organizzare sempre più gare ogni anno, per questo il carico di lavoro per i team e i piloti aumenta. Quanto la stagione 2023 sia stata faticosa per tutti i partecipanti è stato scritto in faccia nelle ultime gare. Anche l'ex stella del GP Mika Häkkinen se ne è reso conto.

Il due volte campione spiega in un video su YouTube di "Unibet International": "La stagione 2023 è stata lunga come un record. Se si fa un confronto con i programmi del Campionato del mondo ai miei tempi, si può notare che avevamo 17 weekend di gara. Ora ci sono già 22 appuntamenti. Sono stato ad alcuni di essi e ho visto in faccia alle persone quanto sia stata dura la fine della stagione".

"In fondo, 22 weekend di gara non sono un numero così grande, ma il problema è che le gare si sono sempre svolte in weekend consecutivi. Non è facile continuare a concentrarsi sulle gare così spesso. E non mi riferisco necessariamente ai piloti, ma anche ai meccanici e all'intera organizzazione. Questa è stata probabilmente la sfida più grande per loro", ha aggiunto il finlandese.

Häkkinen ha anche lanciato un monito sulla sicurezza: "Se fossi ancora in Formula 1, negozierei seriamente un risarcimento con la squadra, visto il numero di gare. E non mi limiterei a parlarne, ma chiederei anche come si possa garantire che le persone possano lavorare al livello richiesto per non commettere errori. Perché stiamo parlando di uno sport ad alta velocità, in cui non si vogliono commettere errori".

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas