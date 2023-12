Época de 2024: Aviso do veterano do GP Mika Häkkinen

O bicampeão mundial de Fórmula 1, Mika Häkkinen, está de olho na temporada do próximo ano, na qual os pilotos de GP e as suas equipas terão de disputar mais fins-de-semana de corrida do que nunca.

Os organizadores da Fórmula 1 querem realizar cada vez mais corridas todos os anos, razão pela qual a carga de trabalho das equipas e dos pilotos está a aumentar. O quão cansativa foi a época de 2023 para todos os envolvidos ficou bem patente nos rostos das pessoas nas últimas corridas. Mika Häkkinen, antiga estrela do GP, também se apercebeu deste facto.

O bicampeão explica, num vídeo do YouTube da "Unibet International": "A época de 2023 foi um recorde de duração. Se a compararmos com os programas do Campeonato do Mundo no meu tempo, podemos ver que tivemos 17 fins-de-semana de corridas. Agora já existem 22 datas. E eu estive em algumas delas e vi na cara das pessoas o quão difícil tem sido o final da época."

"Basicamente, 22 fins-de-semana de corridas não é um número assim tão grande, mas o problema é que as corridas têm tido sempre lugar em fins-de-semana consecutivos. Não é fácil continuar a concentrarmo-nos nas corridas com tanta frequência. E não estou a pensar necessariamente nos pilotos, mas também nos mecânicos e em toda a organização. Esse foi provavelmente o maior desafio para eles", acrescentou o finlandês.

Häkkinen também alertou para a segurança: "Se eu ainda estivesse a correr na Fórmula 1, voltaria a negociar seriamente uma compensação com a equipa, dado o número de corridas. E não me limitaria a falar sobre isso, mas também perguntaria como é que se pode garantir que as pessoas podem trabalhar ao nível necessário para não cometerem erros. Porque estamos a falar de um desporto de alta velocidade, onde não se quer cometer erros".

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas