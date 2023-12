Lando Norris : une erreur de qualification sans conséquence

Depuis que Lando Norris a fait son entrée sur la grande scène de la Formule 1 en 2019, il fait régulièrement lever les sourcils. Cette année encore, la star de McLaren a fait quelques apparitions remarquables, terminant sept des 22 manches du championnat du monde sur le podium. Il est monté six fois sur la deuxième marche du podium, accumulant ainsi plus de deuxièmes places que toutes les autres stars de GP cette année.

Mais il attend toujours sa première victoire, même après sa cinquième saison en Formule 1. Karun Chandhok le sait bien, lui qui a discuté des dix premiers pilotes de 2023 dans un article pour "Sky Sports F1". "Je pense que c'est le cas depuis quelques années, c'est le meilleur pilote sans victoire, cela ne fait aucun doute. Il a fait quelques erreurs en qualifications, comme nous l'avons vu au Mexique, au Qatar et à Abu Dhabi", a-t-il expliqué.

L'ancien pilote de GP a toutefois ajouté aussitôt : "Mais ce qui était vraiment impressionnant, c'est qu'il ait pu les rattraper aussi bien. Pour moi personnellement, il a fait la course de l'année avec sa performance du dimanche de course au Mexique".

"Il a dû aborder la course depuis le fond de la grille de départ et il s'est frayé un chemin à travers le peloton. Il n'y a pas eu de chance, il a simplement fait une course solide grâce à sa vitesse et à de bons dépassements, et il a réussi à marquer un bon nombre de points après une erreur de qualification assez agaçante", s'est félicité Chandhok.

"A Abu Dhabi aussi, il a fait une erreur au virage 14 lors des qualifications, mais en course, il a gagné une position dès le premier tour et s'est ensuite retrouvé assez rapidement devant Oscar Piastri, l'erreur ne l'a donc pas vraiment affecté", se souvient l'ancien pilote de GP et expert en Formule 1 de longue date.

"Dans l'ensemble, ce fut une saison fantastique. Il a gardé la tête froide quand la voiture était difficile en début d'année, puis en Autriche, quand il a été mis à jour tôt, il a donné le maximum de lui-même, et je pense que c'était une super saison", a ensuite résumé Chandhok.

