Lando Norris: errore di qualifica senza conseguenze

Anche Lando Norris si è distinto per le sue prestazioni quest'anno. Tuttavia, è ancora in attesa della sua prima vittoria in un GP. Tuttavia, il ventiquattrenne del team McLaren riceve i voti più alti dall'esperto di F1 Karun Chandhok.

Da quando Lando Norris è salito sul grande palcoscenico della Formula 1 nel 2019, ha regolarmente sollevato le sopracciglia. Quest'anno la stella della McLaren ha anche messo a segno alcune prestazioni impressionanti, finendo sul podio sette delle 22 gare disputate. È salito sei volte sul secondo gradino del podio, il che significa che ha collezionato più secondi posti di qualsiasi altra stella del GP quest'anno.

Tuttavia, è ancora in attesa della sua prima vittoria dopo la sua quinta stagione di Formula 1. Karun Chandhok, che ha discusso la top 10 dei piloti del 2023 in un articolo per Sky Sports F1, ne è ben consapevole. "Penso che sia così da qualche anno, è il miglior pilota senza vittoria, non c'è dubbio. Ha avuto qualche errore in qualifica, come abbiamo visto in Messico, Qatar e Abu Dhabi", ha spiegato.

Tuttavia, l'ex pilota del GP ha anche aggiunto: "Ma ciò che è stato davvero impressionante è che è stato in grado di rimediare così bene. Per me personalmente, ha fatto la gara dell'anno con la sua prestazione la domenica in Messico".

"Ha dovuto partire da molto indietro sulla griglia di partenza e si è fatto strada tra gli avversari. Non c'è stata fortuna, ha semplicemente mostrato una gara forte con il suo ritmo e le sue buone manovre di sorpasso, ed è riuscito a segnare un buon bottino di punti dopo un errore di qualifica piuttosto fastidioso", ha elogiato Chandhok.

"Anche lui ha commesso un errore alla curva 14 nelle qualifiche di Abu Dhabi, ma in gara ha guadagnato una posizione al primo giro e in seguito si è trovato davanti anche a Oscar Piastri abbastanza rapidamente, quindi l'errore non l'ha condizionato più di tanto", ricorda l'ex pilota di GP e esperto di Formula 1 di lunga data.

"Tutto sommato, è stata una stagione fantastica. Ha mantenuto il sangue freddo quando la macchina era difficile all'inizio dell'anno e poi in Austria, quando ha ricevuto l'aggiornamento all'inizio, ha ottenuto il massimo da se stesso e penso che sia stata una grande stagione", ha riassunto Chandhok.

