Lando Norris: Erro de qualificação sem consequências

Lando Norris também teve muitas actuações impressionantes este ano. No entanto, ainda está à espera da sua primeira vitória num GP. No entanto, o jovem de 24 anos da equipa McLaren recebe notas altas do especialista em F1 Karun Chandhok.

Desde que Lando Norris entrou no grande palco da Fórmula 1 em 2019, ele tem levantado regularmente as sobrancelhas. A estrela da McLaren também teve algumas performances impressionantes este ano, terminando sete das 22 corridas no pódio. Ele terminou em segundo lugar no pódio seis vezes, o que significa que ele obteve mais segundos lugares do que qualquer outra estrela de GP este ano.

No entanto, ele ainda está à espera da sua primeira vitória após a sua quinta temporada de Fórmula 1. Karun Chandhok, que discutiu os 10 melhores pilotos de 2023 num artigo para a Sky Sports F1, está bem ciente disso. "Acho que esse tem sido o caso há alguns anos, ele é o melhor piloto sem uma vitória, não há dúvida sobre isso. Ele teve alguns erros na qualificação, como vimos no México, Qatar e Abu Dhabi", explicou.

No entanto, o ex-piloto do GP também acrescentou: "Mas o que foi realmente impressionante é que ele foi capaz de os compensar tão bem. Para mim, pessoalmente, ele mostrou a corrida do ano com o seu desempenho no domingo de corrida no México".

"Ele teve de começar a corrida de trás da grelha e abriu caminho através do pelotão. Não houve sorte, ele simplesmente mostrou uma corrida forte com o seu ritmo e boas manobras de ultrapassagem, e conseguiu marcar um bom número de pontos depois de um erro de qualificação bastante irritante", elogiou Chandhok.

"Ele também cometeu um erro na curva 14 na qualificação em Abu Dhabi, mas na corrida ganhou uma posição na primeira volta e também ficou à frente de Oscar Piastri muito rapidamente depois, por isso o erro não o afectou realmente", recorda o antigo piloto de GP e especialista de longa data em Fórmula 1.

"Em suma, foi uma época fantástica. Manteve a cabeça fria quando o carro estava difícil no início do ano e depois na Áustria, quando recebeu a atualização logo no início, deu o máximo de si e penso que foi uma grande época", resumiu Chandhok.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas