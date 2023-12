Red Bull Racing : Qu'est-ce qui fait la force de Red Bull Racing ?

Une seule victoire de GP n'a pas été remportée par Red Bull Racing cette saison. A Singapour, Carlos Sainz s'est imposé face à la concurrence et a offert à Ferrari sa première victoire depuis le GP d'Autriche de l'année dernière. Toutes les autres courses dominicales ont été terminées en première position par un pilote Red Bull Racing, la plupart des victoires étant à mettre au crédit de Max Verstappen.

Le Néerlandais a remporté 19 GP, dont dix consécutifs, et s'est également assuré quatre des six victoires au sprint. Son coéquipier Sergio "Checo" Pérez a remporté les courses en Arabie saoudite et en Azerbaïdjan, et le Mexicain a également remporté le sprint sur le circuit routier de Bakou.

Le directeur de l'équipe, Christian Horner, a répondu à la question de savoir pourquoi Red Bull Racing a connu un tel succès cette année justement, lors de la remise des prix de la FIA à Bakou. Il a expliqué : "L'équipe s'est développée de manière constante et nous avons toujours cherché à nous améliorer".

"On peut aussi toujours améliorer les choses, notamment en ce qui concerne cette saison et la RB19, qui est la voiture la plus réussie de l'histoire de la Formule 1. Je pense que c'est cette détermination à progresser et à s'améliorer constamment qui fait avancer toute l'équipe", a ajouté le Britannique.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island