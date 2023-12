Red Bull Racing: Cosa rende Red Bull Racing così forte?

Quest'anno la Red Bull Racing ha festeggiato molte vittorie e record. Non è una coincidenza, come sottolinea il boss del team Christian Horner. Il britannico spiega cosa c'è dietro il successo della sua squadra.

In questa stagione solo una vittoria in un GP non è andata alla Red Bull Racing. A Singapore, Carlos Sainz ha sbaragliato la concorrenza per regalare alla Ferrari la prima vittoria dal GP d'Austria dello scorso anno. Un pilota della Red Bull Racing si è piazzato al primo posto in ogni altra gara domenicale, con Max Verstappen che ha ottenuto il maggior numero di vittorie.

L'olandese ha vinto 19 GP, di cui dieci consecutivi, e si è assicurato anche quattro delle sei vittorie in volata. Il suo compagno di squadra Sergio "Checo" Pérez ha vinto le gare in Arabia Saudita e in Azerbaigian, e il messicano ha vinto anche lo sprint sul circuito cittadino di Baku.

Alla cerimonia di premiazione della FIA a Baku, il team principal Christian Horner ha risposto alla domanda sul perché la Red Bull Racing abbia avuto tanto successo proprio quest'anno. Ha spiegato: "La squadra si è sviluppata costantemente e abbiamo sempre cercato di migliorare".

"C'è sempre spazio per il miglioramento, anche per quanto riguarda questa stagione e la RB19, che è la vettura più vincente nella storia della Formula 1. Penso che sia questa determinazione a sviluppare e migliorare costantemente che spinge l'intera squadra ad andare avanti", ha aggiunto il britannico.

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas