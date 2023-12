Red Bull Racing: O que torna a Red Bull Racing tão forte?

Apenas uma vitória num GP esta época não foi para a Red Bull Racing. Em Singapura, Carlos Sainz bateu a concorrência e deu à Ferrari a sua primeira vitória desde o GP da Áustria do ano passado. Um piloto da Red Bull Racing terminou em primeiro lugar em todas as outras corridas de domingo, com Max Verstappen a conquistar o maior número de vitórias.

O holandês venceu 19 GPs, dez deles de forma consecutiva, e também garantiu quatro das seis vitórias ao sprint. O seu companheiro de equipa, Sergio "Checo" Pérez, venceu as corridas na Arábia Saudita e no Azerbaijão, e o mexicano também venceu o sprint no circuito de rua em Baku.

O Diretor de Equipa, Christian Horner, respondeu à pergunta sobre o porquê do sucesso da Red Bull Racing este ano, entre todos os anos, na cerimónia de entrega de prémios da FIA em Baku. Ele explicou: "A equipa desenvolveu-se de forma constante e tentámos sempre melhorar."

"Há sempre espaço para melhorias, também no que diz respeito a esta época e ao RB19, que é o carro mais bem sucedido na história da Fórmula 1. Penso que é esta determinação em desenvolver e melhorar constantemente que leva toda a equipa para a frente", acrescentou o britânico.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas