Marc Márquez à propos de Max Verstappen : "C'est un tueur".

Cette année, Max Verstappen a établi de nombreux records. Par exemple, il a remporté 19 GP, soit le plus grand nombre de victoires en une saison de Formule 1, et a remporté les courses de Spielberg, Silverstone, Hongrie et Belgique, ce qui lui a permis de fêter le plus grand nombre de victoires en un mois. Avec 86,36 pour cent, il a également obtenu le taux de victoires le plus élevé sur une saison.

Et comme il a transformé ses douze pôles en victoire, il détient également le record du plus grand nombre de victoires depuis la première place sur la grille. Depuis la course à domicile de Zandvoort, la star de Red Bull Racing a remporté chaque GP en partant de la pole. Et avec quatre premières places, il détient également le record du plus grand nombre de victoires au sprint, même s'il n'est pas un fan des courses miniatures, comme il l'a déjà déclaré à plusieurs reprises.

Les performances de ce pilote d'exception ne sont pas seulement saluées par ses collègues de Formule 1, ses fans et les experts en GP. La star du MotoGP Marc Márquez ne tarit pas non plus d'éloges sur le jeune homme de 26 ans. Dans un entretien avec nos collègues de "RacingNews365", l'octuple champion du monde de moto a déclaré : "J'aime beaucoup Max Verstappen, surtout parce que c'est un vrai tueur".

"Pour gagner et réussir tout court, ou pour être un héros, tu dois être un tueur. Cela signifie que tu ne dois te préoccuper que du seul grand objectif, à savoir gagner. La manière dont tu atteins cet objectif et dont tu gagnes n'a pas vraiment d'importance. Sa première priorité est la victoire et, à cet égard, nous avons la même attitude. C'est pourquoi je l'aime tant", a expliqué l'Espagnol de 30 ans.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island