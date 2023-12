Marc Márquez su Max Verstappen: "E' un killer".

Il campione di Formula 1 Max Verstappen non riceve solo elogi per le sue eccezionali prestazioni di quest'anno nella classe regina delle quattro ruote. Anche l'asso delle moto Marc Márquez è rimasto impressionato.

Max Verstappen ha stabilito molti record quest'anno. Ad esempio, con 19 trionfi nei GP, ha ottenuto il maggior numero di vittorie in una stagione di Formula 1 e, vincendo le gare di Spielberg, Silverstone, Ungheria e Belgio, ha anche festeggiato il maggior numero di vittorie in un mese. Con l'86,36%, ha anche raggiunto la più alta percentuale di vittorie in una stagione.

E poiché ha convertito le sue dodici pole in una vittoria, detiene anche il record del maggior numero di vittorie partendo dalla prima posizione in griglia. Dalla gara di casa a Zandvoort, la stella della Red Bull Racing ha vinto tutti i GP partendo dalla pole. Con quattro primi posti, detiene anche il record di vittorie in volata, anche se non è un amante delle mini-gare, come ha dichiarato in diverse occasioni.

I risultati di questo eccezionale pilota non sono riconosciuti solo dai suoi colleghi di Formula 1, dai fan e dagli esperti di GP. Anche la star della MotoGP Marc Márquez è pieno di elogi per il 26enne. In un'intervista rilasciata ai colleghi di "RacingNews365", l'otto volte campione del mondo di motociclismo ha spiegato: "Mi piace molto Max Verstappen, soprattutto perché è un vero killer".

"Per vincere e per avere successo in assoluto, o per essere un eroe, devi essere un killer. Questo significa che puoi preoccuparti solo dell'unico grande obiettivo, che è quello di vincere. Come si raggiunge questo obiettivo e come si vince non ha molta importanza. La sua priorità è vincere e in questo senso abbiamo lo stesso atteggiamento. Ecco perché mi piace così tanto", ha spiegato il 30enne spagnolo.

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas