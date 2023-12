Marc Márquez sobre Max Verstappen: "Ele é um assassino

Max Verstappen estabeleceu muitos recordes este ano. Por exemplo, com 19 triunfos em GP, alcançou o maior número de vitórias numa temporada de Fórmula 1 e, ao vencer as corridas em Spielberg, Silverstone, Hungria e Bélgica, também celebrou o maior número de vitórias num mês. Com 86,36%, ele também alcançou a maior taxa de vitórias em uma temporada.

E porque converteu as suas doze poles numa vitória, também detém o recorde do maior número de vitórias a partir do primeiro lugar da grelha. Desde a sua corrida em casa, em Zandvoort, a estrela da Red Bull Racing venceu todos os GPs a partir da pole. E com quatro primeiros lugares, detém também o recorde do maior número de vitórias em sprint, apesar de não ser fã das mini-corridas, como já afirmou em várias ocasiões.

As conquistas do excecional piloto não são apenas reconhecidas pelos seus colegas de Fórmula 1, fãs e especialistas em GP. Marc Márquez, estrela do MotoGP, também está cheio de elogios ao piloto de 26 anos. Numa entrevista aos colegas da "RacingNews365", o oito vezes campeão mundial de motociclismo explicou: "Gosto muito do Max Verstappen, especialmente porque ele é um verdadeiro assassino".

"Para ganhar e ter sucesso, ou para ser um herói, tens de ser um assassino. Isso significa que só nos podemos preocupar com um grande objetivo, que é ganhar. A forma como se atinge esse objetivo e como se ganha não importa realmente. A sua primeira prioridade é ganhar e, nesse aspeto, temos a mesma atitude. É por isso que gosto tanto dele", explicou o espanhol de 30 anos.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas