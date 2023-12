James Allison : "Douloureux, mais aussi excitant".

Huit fois de suite, Mercedes a été championne du monde par équipe, la dernière fois que l'équipe de Toto Wolff a pu se réjouir de la victoire finale dans le classement des constructeurs étant en 2021. L'équipe a ainsi établi un nouveau record du plus grand nombre de victoires consécutives dans le classement des écuries au championnat du monde. Mais depuis 2022, Mercedes traverse une période difficile, n'ayant pu se réjouir qu'une seule fois d'une victoire, au Brésil, l'année dernière, George Russell a franchi la ligne d'arrivée en premier.

Il n'est pas facile de surmonter une crise de performance après une longue période de domination. Et le directeur technique James Allison avoue dans le podcast "Performance People" que c'est douloureux. Mais l'ingénieur souligne aussi : "Si tu étais au sommet en tant qu'organisation et que tu régresses, il y a deux façons de gérer la situation".

"Tu peux regarder en arrière et te lamenter sur ce que tu as été et te demander comment cela a pu arriver. Mais si tu t'y prends avec cette mentalité, cela peut être très déprimant et cela peut aussi faire durer la crise", explique Allison.

"Mais plus tôt vous pourrez dire : 'Nous sommes là où nous sommes maintenant et nous ne devrions pas prétendre que nous méritons de gagner. Trouvons ce que nous devons faire pour mériter à nouveau d'être devant et profitons du chemin pour y parvenir', plus la chute sera courte et plus tu auras de plaisir. Parce que le sentiment de prendre un nouvel élan est très agréable, et l'idée de construire quelque chose qui vous permettra un jour de marcher à nouveau fièrement dans le paddock est vraiment encourageante", est sûr le Britannique.

"Autant le monde extérieur peut s'imaginer que c'est très douloureux en interne - et ça l'est d'une certaine manière - autant c'est aussi très excitant. Et que ce soit déprimant ou excitant dépend en grande partie de la façon dont on veut le voir", ajoute Allison.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island