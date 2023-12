James Allison: "Doloroso, ma anche emozionante".

La Mercedes è stata campione del mondo a squadre per otto volte di fila, con la squadra di Toto Wolff che ha recentemente conquistato la vittoria assoluta nel campionato costruttori nel 2021. In questo modo, la squadra ha stabilito un nuovo record per il maggior numero di vittorie consecutive nella classifica del campionato a squadre. Dal 2022, tuttavia, la Mercedes ha attraversato una fase difficile, festeggiando solo una volta una vittoria, con George Russell che ha tagliato il traguardo per primo in Brasile lo scorso anno.

Superare una crisi di prestazioni dopo un lungo periodo di dominio non è facile. Il responsabile dell'ingegneria James Allison ammette nel podcast "Performance People" che è doloroso. Tuttavia, l'ingegnere sottolinea anche: "Se come organizzazione eravate ai vertici e siete regrediti, ci sono due modi per affrontarlo".

"Si può guardare indietro e rimpiangere ciò che si era un tempo e chiedersi come sia potuto accadere. Ma se si affronta la situazione con questa mentalità, può essere molto deprimente e può anche far durare la crisi più a lungo", spiega Allison.

Ma prima si riesce a dire: "Siamo dove siamo ora e non dobbiamo comportarci come se meritassimo di vincere. Scopriamo cosa dobbiamo fare per meritare di essere di nuovo in testa e godiamoci il viaggio", più breve sarà la caduta e più ci si divertirà. Perché la sensazione di trovare un nuovo slancio è davvero piacevole e l'idea che stai costruendo qualcosa che ti permetterà di camminare di nuovo con orgoglio nel paddock a un certo punto è davvero incoraggiante", è sicuro il britannico.

"Per quanto il mondo esterno possa immaginare che sia molto doloroso al suo interno - e per certi versi lo è - è anche eccitante. E se sia deprimente o eccitante dipende in gran parte da come lo si vuole guardare", aggiunge Allison.

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas