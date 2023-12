James Allison: "Doloroso, mas também emocionante"

A Mercedes foi campeã mundial por equipas oito vezes consecutivas, tendo a equipa de Toto Wolff conquistado mais recentemente a vitória geral no campeonato de construtores em 2021. Ao fazê-lo, a equipa estabeleceu um novo recorde para o maior número de vitórias consecutivas na classificação do campeonato de equipas. No entanto, a Mercedes tem vindo a atravessar uma fase difícil desde 2022, tendo apenas uma vez celebrado uma vitória, com George Russell a cruzar a linha de chegada em primeiro lugar no Brasil no ano passado.

Ultrapassar uma crise de desempenho após um longo período de domínio não é fácil. E o chefe de engenharia James Allison admite no podcast "Performance People" que é doloroso. No entanto, o engenheiro também enfatiza: "Se você estava no topo como uma organização e cai para trás, há duas maneiras de lidar com isso".

"Podemos olhar para trás e lamentar o que já fomos e perguntar-nos como é que isso aconteceu. Mas se entrarmos na crise com essa mentalidade, pode ser muito deprimente e também pode fazer com que a crise dure mais tempo", explica Allison.

"Mas quanto mais cedo se disser: 'Estamos onde estamos agora e não devemos agir como se merecêssemos ganhar. Vamos descobrir o que precisamos de fazer para merecer estar novamente na frente e vamos aproveitar a viagem', mais curta será a queda e mais divertido será. Porque a sensação de ganhar um novo impulso é muito agradável e a ideia de que se está a construir algo que nos permitirá voltar a andar orgulhosamente no paddock é muito encorajadora", afirma o britânico.

"Por mais que o mundo exterior possa imaginar que é muito doloroso internamente - e de certa forma é - também é emocionante. E o facto de ser deprimente ou excitante depende em grande parte da forma como se quer olhar para isso", acrescenta Allison.

