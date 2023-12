Daniel Ricciardo: "Ha sido una maldición y una bendición"

Daniel Ricciardo acababa de regresar a la parrilla de Fórmula 1 cuando se vio obligado a tomarse otro descanso: En su tercera salida con el equipo AlphaTauri tras su regreso, tuvo mala suerte en la segunda sesión de entrenamientos cuando dirigió su coche de empresa contra el muro para evitar un choque con su compatriota Oscar Piastri, que había salido volando poco antes.

Ricciardo sufrió una fractura del metacarpiano izquierdo, que le condenó a cinco Grandes Premios como espectador. La complicada fractura requirió en primer lugar una intervención quirúrgica, que corrió a cargo del reputado médico de MotoGP Dr. Xavier Mir. Lance Stroll, que se había lesionado la muñeca en la temporada anterior, también se lo había recomendado.

Ricciardo recuerda en el podcast "Beyond the Grid": "Fuimos del hospital de la pista al hospital de Amsterdam, donde escanearon la mano. Nos dijeron que estaba rota. En ese momento, parecía que la había pisado un elefante. El médico me aconsejó que me operara y me dijo que tal vez me convenía esperar unos días hasta que bajara la hinchazón y entonces podría elegir dónde operarme".

El hecho de que la elección recayera finalmente en el doctor de MotoGP Xavier Mir tuvo ventajas e inconvenientes, como explica Ricciardo: "Fue una maldición y una bendición porque trata con muchos pilotos de MotoGP que son sobrehumanos. Realmente lo son. Eso es un hecho. Creo que esperaban lo mismo de mí. Probablemente pensó que los pilotos de Fórmula 1 y los de MotoGP son iguales en este sentido y no sienten dolor. Pero yo dije: 'No, doctor, siento el dolor y lloraré en este hospital durante las próximas 48 horas'".

"Creo que todos los médicos y enfermeras que me ayudaron fueron estupendos, pero se reían mucho porque yo hacía gestos de dolor y retiraba la mano y hacía preguntas sobre cada aguja que me ponían en el brazo. Creo que pensaban que era tan dura como un piloto de MotoGP. Pero no lo soy", admite el ocho veces ganador de un GP.

