Daniel Ricciardo : "C'était une malédiction et une bénédiction".

Daniel Ricciardo venait à peine de revenir sur la grille de départ de la Formule 1 qu'il était déjà contraint à une nouvelle pause forcée : Lors de sa troisième course pour l'équipe AlphaTauri après son retour, il a joué de malchance lors de la deuxième séance d'entraînement en envoyant sa voiture de service dans le mur pour éviter un crash avec son compatriote Oscar Piastri, qui avait quitté la piste peu avant.

Ricciardo s'est alors fracturé le métacarpe gauche, ce qui l'a condamné à rester spectateur pendant cinq GP. En effet, cette fracture compliquée devait d'abord être opérée, et c'est le célèbre médecin de MotoGP, le Dr Xavier Mir, qui s'est chargé de l'intervention. Ce dernier lui avait également conseillé Lance Stroll, qui s'était blessé aux poignets durant l'intersaison.

Ricciardo se souvient dans le podcast "Beyond the Grid" : "De l'hôpital du circuit, nous sommes allés à l'hôpital d'Amsterdam, où la main a été scannée. Et ils ont dit qu'elle était cassée. À ce moment-là, on aurait dit qu'un éléphant avait marché dessus. Le médecin m'a conseillé de me faire opérer et m'a dit que je voulais peut-être attendre quelques jours, le temps que l'enflure se résorbe, et qu'ensuite je pourrais choisir l'endroit où je voulais me faire opérer".

Le fait que le choix se soit finalement porté sur le médecin du MotoGP, le Dr Xavier Mir, a eu des avantages et des inconvénients, comme le raconte Ricciardo : "C'était une malédiction et une bénédiction parce qu'il a affaire à de nombreux pilotes de MotoGP qui sont surhumains. Ils le sont vraiment. C'est un fait. Je pense qu'on attendait la même chose de moi. Il s'imaginait sans doute que les pilotes de Formule 1 et de MotoGP étaient identiques à cet égard et ne ressentaient pas la douleur. Mais j'ai dit : 'Non, docteur, je ressens la douleur et je vais pleurer dans cet hôpital pendant les prochaines 48 heures'".

"Je pense que tous les médecins et les infirmières qui m'ont aidé ont été formidables, mais ils ont beaucoup ri parce que j'ai sursauté et retiré ma main en posant des questions sur chaque aiguille qu'on m'a plantée dans le bras. Je pense qu'ils pensaient simplement que j'étais aussi dur qu'un pilote de MotoGP. Mais je ne le suis pas", avoue l'octuple vainqueur de GP.

